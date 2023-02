La camiseta será sorteada entre los donantes. | Fuente: AFP

El legendario exfutbolista Diego Armando Maradona firmó una camiseta que donó para juntar alimentos destinados a un merendero de un barrio vulnerable de la periferia de Buenos Aires, en medio de la cuarentena por el coronavirus. El '10' escribió "Vamos a salir de esta" en la piel albiceleste.

En principio la camiseta iba a ser subastada, pero finalmente será sorteada el domingo entre todos los que sumaron su solidaridad más allá del tamaño de la donación. La iniciativa permitió juntar hasta el sábado unos 152 kilos de fideos, cuatro bolsones de alimentos y casi 53 mil pesos (unos 750 dólares) para comida, así como barbijos y alcohol en gel. En total son aproximadamente 650 kilos de alimentos, precisaron los organizadores.

Todo lo recaudado se repartirá en merenderos y ollas populares del barrio de viviendas sociales René Favaloro y en los asentamientos precarios que lo rodean, a 50 km de la capital. "Diego no debe tener ni idea de lo que hizo por nosotros, no tiene precio. Le voy a estar agradecida hasta el día que me muera", declaró Marta Gutiérrez, una hincha de Boca Juniors "hasta los huesos", colaboradora del merendero.

Para esta viuda, madre de siete hijos que cocina cada noche para cuatro familias vecinas además de la propia, esta camiseta es como "el manto sagrado de Jesucristo", dice. La casaca donada es parte de una edición especial que evoca la que usó la Selección de Argentina cuando ganó el Mundial de México 1986.

Emocionada hasta las lágrimas, Marta agradece al excapitán albiceleste: "Hizo mucho por nosotros cuando nadie, nadie lo hizo. Tenía que ser él, el más grande". El del barrio Favaloro es uno de los 8 mil comedores y merenderos del país, la mayoría de los cuales funciona bajo el ala de organizaciones sociales o de las iglesias. Unos 3 mil reciben alimentos por parte del Estado y el resto depende de donaciones y del voluntariado. (Con información de AFP)

