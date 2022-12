La primera ronda de la liga ecuatoriana 2020 inició el 14 de febrero. | Fuente: LigaPro

Ecuador fue motivo de noticia a nivel mundial por ser uno de los nuevos países en Sudamérica en tener un caso de coronavirus y eso ha llevado que se tomen decisiones en la Primera División. Por intermedio de un comunicado, la organización de la liga ecuatoriana informó que dos partidos programados en Guayaquil para este fin de semana se jugarán a puertas cerradas.

Estos dos compromisos de la liga ecuatoriana son el Orense vs. Guayaquil City y el Barcelona SC vs. Portoviejo. Ambos tenían como fecha este sábado 29 de febrero y se realizarán sin ningún problema, al margen de que no se permitirá el ingreso de ningún hincha por el primer caso del coronavirus en el país presidido por Lenin Moreno.

Por otro lado, la liga ecuatoriana no se ha pronunciado en relación a las otras contiendas de este fin de semana. De momento, se piensa que estas se desarrollarán sin ningún tipo de inconveniente y hasta los fanáticos podrán entrar a los estadios, pero no se descarta la chance de que el gobierno plantee una nueva medida de último minuto.

