El portugués Cristiano Ronaldo no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid si deja Juventus, aseguró el diario AS. El delantero no es la prioridad para el conjunto blanco, el cual está en la búsqueda de uno de los mejores jugadores del momento.

"La teoría en Italia es que la Juventus quiere aligerar nóminas por el impacto económico del coronavirus, y que pondría en el mercado a Cristiano por 60 millones de euros, 40 millones menos de los que pagó al Real Madrid por CR7. De ser así, desde luego su destino 'no será el Madrid', insisten con rotundidad en Concha Espina [avenida donde se ubica el estadio Santiago Bernabéu]", afirmó el medio español.

En cambio, el club merengue quiere a Kylian Mbappé en sus filas. "La prioridad número 1 del Real Madrid sigue siendo Mbappé, y no renuncian al delantero del PSG aunque son conscientes de las dificultades que entraña un fichaje así. Pero si el Madrid se plantea la contratación de un crack, el puesto es para el joven francés, por el que en las oficinas del Bernabéu están dispuestos a esperar", añadió el medio.

Esta decisión es apoyada por los últimos fichajes del Real Madrid: futbolistas jóvenes con gran futuro. "El perfil de jugadores que sigue el Club blanco es el que se ha visto en los útimos tiempos con las incorporaciones de Vinicius o Rodrygo, jugadores jóvenes con gran proyección", concluyó.

