La expansión del coronavirus continúa desarrollándose con fuerza en el continente europeo, siendo Italia uno de los países con mayor cantidad de infectadas por el COVID-19. Debido a ello, distintos eventos deportivos se han aplazado o programado sin público, y, ahora, uno de los comprometidos por esta situación es AS Roma.

El conjunto de la capital italiana anunció este miércoles que no viajará a España para su partido de Europa League, pactado para este jueves en Sevilla, ya que las autoridades de este país no han autorizado el aterrizaje de su vuelo, cuando el coronavirus progresa en ambos países.

“El AS Roma no irá a España para el partido de Europa League frente al Sevilla, debido a que el avión procedente de Italia no ha sido autorizado a aterrizar en España”, comunicó el elenco italiano a través de sus redes sociales.

Ambos equipos deben enfrentarse en la ronda de octavos de final de la Europa League, siendo la primera parada en el Sánchez Pizjuán, casa de Sevilla. El partido estaba programado para jugarse a puerta cerrada, pero ahora cambia el escenario y la UEFA deberá resolver por si suspende la llave o qué medida toma al respecto.

España prohibió desde el 11 hasta al 25 de marzo todos los “vuelos directos entre todo aeropuerto situado en Italia y todo aeropuerto situado en España”.

