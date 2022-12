Miguel Araujo practicando con el plantel de la Selección Peruana. | Fuente: FPF

Miguel Araujo trabaja en la Videna pensando en meterse en la lista final de la Selección Peruana para la Copa América. Al finalizar las prácticas de este viernes, el zaguero habló sobre sus expectativas para el torneo continental y sobre su futuro a nivel de clubes.

"Uno se siente contento trabajando y compartiendo con los compañeros. Los entrenamientos han sido fuertes, como somos pocos el recorrido es más exigente. Trabajamos con 7 jugadores", detalló Miguel Araujo en charla con RPP Noticias.

El joven zaguero también habló sobre el llamado de Carlos Zambrano a la 'Blanquirroja'. "Es un jugador de mucha experiencia, no es un jugador nuevo. Somos 40 que tenemos que lucharla para estar en la convocatoria de 23" manifestó Araujo.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima reveló algunos detalles sobre su futuro. "Tengo contrato con Talleres de Córdoba hasta junio. Me avisaron que querían hacer la opción de compra, pero mí representante no me ha informado nada", finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Miguel Araujo conversó en exclusiva con RPP Noticias.

Te sugerimos leer