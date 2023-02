Colombia vs. Ecuador se enfrentan por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: EFE

Colombia venció a Ecuador por la segunda jornada del grupo A del Preolímpico Sub 23. El encuentro se jugó en el estadio Centenario de Armenia, donde los cafeteros obtuvieron su primera victoria en el torneo.

El primero llegó a los 15 minutos del encuentro con la mano de Nicolás Benedetti. El volante armó una jugada en la zona ecuatoriana, le pasó el balón a Edwin Herrera y luego recibió el esférico para encajarla en el arco de Ecuador.

El segundo para Colombia fue una gran jugada de Jorge Carrascal, quien recuperó el balón, corrió toda la cancha rival y se llevó a la defensa para posicionarse frente al portero ecuatoriano. El volante pateó y venció al guardameta Wellington Ramírez para marcar el segundo del encuentro

El tercero lo marcó Edwuin Cetré a los 32 minutos, quien recibió la gran asistencia de Carrascal en el área de la 'Tricolor'. El extremo no desaprovechó la oportunidad y pateó a la portería de Wellington Ramírez, quien no pudo evitar el tercero de los cafeteros.

El último gol de Colombia lo marcó Johan Carbonero a los 87 minutos. El delantero aprovechó el gran pase de Carrascal en el área rival para patear a la valla de Ecuador, sellando la goleada cafetera.

Colombia goleó 4-0 a Ecuador por la segunda jornada del Preolímpico Sub 23. Los cafeteros se enfrentarán a su similar de Venezuela en la cuarta fecha, tras descansar este fin de semana. Por su parte, Ecuador verá a Venezuela este viernes 24 en la tercera fecha.

Colombia vs. Ecuador: alineaciones confirmadas

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Eduard Atuesta, Edwuin Cetré, Nicolás Benedetti; Ricardo Márquez, Jorge Carrascal.

Ecuador: Wellington Ramírez; Jackson Porozo, Luis Segovia, Anthony Landazuri, Gustavo Cortez; José Cifuentes, Alan Franco, Jhon Sánchez, Freddy Mina, Jordan Rezabala; Alejandro Cabeza.

Estadio: Centenario de Armenia.

Colombia vs. Ecuador: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Colombia vs. Ecuador EN VIVO | Hoy martes 21 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana), los cafeteros reciben a la 'Tricolor'. No te pierdas este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

