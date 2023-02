Colombia vs. Argentina se enfrentan por la primera fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: AFP

Colombia no pudo mantener la ventaja ante Argentina por la primera fecha del grupo A del Preolímpico Sub 23. El encuentro se jugó en el estadio Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira.

El gol de Colombia llegó al minuto 7 del partido, tras un error en la salida de Argentina generó un rebote que aprovechó Jorge Carrascal para posicionarse frente al arco rival. El volante, desde fuera del área, pateó hacia el lado izquierdo de la portería, anotando un golazo para abrir el marcador.

Sin embargo, el empate llegó a los 10 minutos. Alexis Mac Allister ejecutó un tiro libre y su disparo pasó por entre la barrera y luego hacia la portería de Esteban Ruiz. El remate se convirtió en el gol de la igualdad para los argentinos. El segundo para la 'Albiceleste' llegó al minuto 51, cuando Adolfo Gaich recibió un pase de taco de Mac Allister. El delantero aprovechó la oportunidad y pateó hacia la derecha del arco, anotando el segundo para su selección.

Argentina venció 2-1 a Colombia por la primera jornada del grupo A del Preolímpico Sub 23. Los cafeteros se enfrentarán ante Ecuador en la siguiente fecha, el martes 21, mientras que la 'Albiceleste' hará lo suyo ante Chile el viernes 24.

Colombia vs. Argentina: alineaciones confirmadas

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Andrés Felipe Reyes, Carlos Terán, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Nicolás Benedetti, Edwuin Cetré, Jorge Carrascal; Luis Sandoval.

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Julián Álvarez, Adolfo Gaich.

Estadio: Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira.

Colombia vs. Argentina: transmisión minuto a minuto del encuentro Sub 23

Colombia vs. Argentina se enfrentan por la primera fecha del Preolímpico 2020. | Fuente: Selección Colombia - Twitter

LA PREVIA

Colombia vs. Argentina EN VIVO | Hoy sábado 18 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana, 10:30 p.m. en Argentina) los 'cafeteros' reciben a la 'Albiceleste'. No te pierdas este emocionante encuentro del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Colombia vs. Argentina

Sábado 18 de enero, a las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana, 10:30 p.m. en Argentina).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

