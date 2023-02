Gabriel Costa estuvo presente en el clásico chileno entre Colo Colo vs U de Chile | Fuente: @ColoColo

Colo Colo manda en el superclásico del fútbol chileno. El 'Cacique' derrotó 1-0 a U.de Chile en el Estadio Monumental, por la quinta jornada del campeonato de ese país.

El argentino-chileno Leonardo Gil marcó el único gol en el minuto 71 gracias a un zurdazo cruzado, tras pase de Gabriel Costa, tanto que no pudo doblegar la Universidad de Chile en los más de 20 minutos restantes de partido.Con este resultado, se cumplen más de 20 años de la U sin ganar en el Monumental y el equipo de Gustavo Quinteros se convierte en el único líder del Campeonato Nacional con diez puntos, a la espera de lo que haga este lunes Audax Italiano ante Deportes Melipilla y con un partido más que Universidad Católica.En el primer tiempo del Superclásico, la Universidad de Chile dominó el balón y fue el protagonista del partido. Tan solo en la última parte del primer tiempo, se produjeron las opciones de gol más claras.El segundo tiempo fue más agitado, con la llegada del gol de Gil en el minuto 71 y la expulsión en el descuento del volante albo Gabriel Suazo.

Leonardo Gil abrió el marcador en el Colo Colo vs U de Chile | Fuente: @ColoColo

Colo Colo vs. U. de Chile: alineaciones confirmadas

Colo Colo: Cortés; Rojas, Falcón, Gutiérrez, Suazo, Fuentes, Gil, Costa, Rodríguez, Bolados, Morales. DT. G. Quinteros.

U. de Chile: De Paul; Carrasco, Rocky, Arias, Andía, Henríquez, Chelo Cañete, Moya, Larrivey, G. Espinoza, T. Rodríguez.

Colo Colo vs U de Chile: así fue el gol del 'Cacique' tras pase de Gabriel Costa | Fuente: TNT SPORTS

EStos son los convocados para el partido entre Colo COlo y U. De Chile | Fuente: Colo COlo

LA PREVIA

Universidad de Chile visita este domingo al Colo Colo en el Estadio Monumental, donde los azules no han logrado batir a su eterno rival en los último 20 años, en una nueva edición del superclásico del fútbol chileno, de la quinta jornada del campeonato.Si bien la magnitud de la marca inyecta más seguridad al cacique que a los universitarios, mantener la supremacía en Macul implica también una enorme presión para el joven cuadro del Colo-Colo, que, con jugadores que todavía no habían nacido cuando cayó por última vez en casa ante la "U", intenta recuperarse de una desastrosa temporada 2020.Ubicado en la cuarta posición de la tabla con siete puntos en total y a dos del liderato, el Colo-Colo defenderá la localía en el clásico número 189 con una novedad: el delantero argentino Nicolás Blandi, de los mejor pagados en el campeonato, fue convocado por Gustavo Quinteros tras recuperarse una lesión.Por su parte, la Universidad de Chile, que llegará al choque posicionada en el octavo lugar del torneo con cinco puntos, a cuatro del líder, ya anunció su primera baja de cara al partido más esperado de la fecha: el defensor Luis Casanova sufrió un desgarro en el minuto 17 en la victoria frente a la Unión Española y estará fuera de las canchas por cerca de un mes.El histórico referente del cuadro azul, Osvaldo González, sería el elegido por el técnico venezolano Rafael Dudamel para defender la última línea universitaria, haciendo dupla con el central uruguayo Ramón Arias, que ya le hizo el quite a la mala racha de su equipo en el Monumental."Ni mochila ni presión. Es un partido de fútbol y podemos hacer un gran papel", declaró Arias a la prensa.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs U. de Chile?

Colo Colo vs U. de Chile chocarán en duelo vibrante el domingo, 25 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Monumental. En territorio chileno el duelo empieza a las 5:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Colo Colo vs U. de Chile?

El superclásico del fútbol chileno EN DIRECTO será transmitido por TNT Sports. El minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe

Superclásico del fútbol chileno entre Colo COlo y U de Chile | Fuente: Colo Colo / U de Chile

Colo Colo vs. U. de Chile: horarios del partido

México: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

