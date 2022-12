Christian Eriksen, crack de Dinamarca. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LISELOTTE SABROE

El mundo del fútbol aún sigue conmovida por lo sucedido con Christian Eriksen. El volante de Dinamarca de desplomó en el minuto 43 del choque ante Finlandia por la Eurocopa 2021. Sin embargo, ya se encuentra mejor de salud.

Desde la clínica, Christian Eriksen aprovechó su recuperación para enviar un mensaje de calma a sus seguidores y a las personas que se preocuparon por él cuando se pensó lo peor.

"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó", señaló el volante del Inter de Milán a través de La Gazzetta dello Sport.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mi. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó", agregó.

Eriksen, "conmovido" por los numerosos mensajes de apoyo recibidos, permanecerá en observación en el hospital al menos este lunes, indicó su agente Martin Schoots.

Eriksen estable en el hospital

El planeta fútbol respira aliviado: el danés Christian Eriksen, que tuvo que ser reanimado en el césped tras sufrir un desvanecimiento en pleno partido de la Eurocopa contra Finlandia, se encuentra "estable" en el hospital, lo que ha provocado un gran alivio en todo el mundo después de haberse temido un fatal desenlace.

El repentino desplome de la estrella danesa sobre el césped del Estadio Parken de Copenhague, la posterior reacción impecable de los jugadores, del público y sobre todo de los servicios de emergencia, practicando inmediatamente un masaje cardíaco al futbolista y trasladándolo después a un hospital. Todo ello quedará ya como una de las imágenes impactantes de la Eurocopa 2021.

