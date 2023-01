Claudio 'Chiqui' Tapia afirmó que Diego Maradona 'ha demostrado lo hombre que es'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Demian Alday

Limaron asperezas. Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), elogió a Diego Maradona luego de que asumiera el cargo de entrenador en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Luego de que Diego revelara en conferencia de prensa que le interesaría reunirse con 'Chiqui', el representante de fútbol argentino aseguró que: "Ha demostrado el hombre que es, no sé cuántos técnicos estarían dispuestos a sumir un reto así", aseguró Tapia para ESPN.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, Maradona había calificado a AFA como un "desastre": "Yo no hablo de Lionel Scaloni, hablo de que los dirigentes sepan lo que hacen. No se puede ir a buscar a Tapia a Ezeiza con los corruptos que están al lado de él. No me importan los nombres", afirmó en aquella oportunidad para el canal América.

Asimismo, Tapia se refirió al estado de la selección argentina y acerca de la continuidad de Scaloni al mando aseguró que "logró consolidar una base en la Copa América y superó a Brasil en las circunstancias del juego".

