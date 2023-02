Chile no pudo ante su similar de Corea del Sur en el Mundial Sub 17. | Fuente: LaRoja.cl

Chile cayó ante Corea del Sur en el estadio Kléber Andrade de Cariacica por el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17. La 'Roja' necesitaba un empate para pasar a la siguiente fase del torneo, pero ahora depende del resto de resultados.

El primer gol de los asiáticos desmoralizó a los chilenos. Al minuto de haber empezado el encuentro, Paik Sunghoon marcó el primero para Corea del Sur al aprovechar un rebote en el área. El segundo de los 'Tigres de Asia' lo puso Hong Sungwook al minuto 30 con un cabezazo. El tanto fue revisado por el árbitro en el VAR y se convalidó.

El descuento de los chilenos llegó con el disparo de Alexander Oroz a los 41 minutos. El delantero de 16 años recibió un rebote cerca del borde del área rival y pateó con la zurda para marcar el gol del honor para la 'Roja'.

Chile perdió 2-1 ante Corea del Sur en la tercera jornada del Mundial Sub 17. Los sureños suman tan solo 3 unidades en su grupo y podrán pasar como 'mejor terceros' dependiendo de los resultados del resto de grupos.

Chile vs. Corea del Sur: alineaciones confirmadas

Chile: Julio Ferro; David Tati, Daniel González, Nicolás Garrido, Cristian Riquelme; Vicente Pizzaro, César Pérez, Luis Rojas, Joan Cruz; Alexander Oroz, Gonzalo Tapia.

Corea del Sur: Song-Hun Shin; Ho-Jun Son, Sung-Wook Hong, Han-Beom Lee, Lee Tae-seok; Ji-Sung Eom, Sang-Hoon Paik, Seok-Joo Yoon, Jae-Hyeok Oh, Ryun-Sung Kim; Min-Seo Choi.

Estadio: Kléber Andrade.

Chile vs. Corea del Sur

LA PREVIA

Chile vs. Corea del Sur se enfrentan EN VIVO este sábado en el estádio Kléber Andrade de Cariacica a partir de las 3:00 pm. (hora peruana, 5:00 pm. de Chile y 5:00 am. de Corea del Sur) por el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17.

La 'Roja' llega con la motivación de obtener su primer triunfo en el torneo: le ganó 4-2 a Haití por la segunda jornada. Con esos tres puntos, ahora al equipo dirigido por Cristián Leiva le basta un empate para asegurar su lugar en los octavos de final.

Incluso, una derrota todavía lo deja con opciones, pues los cuatro mejores terceros también avanzan a la fase de los 16 mejores del Mundial Sub 17. Por su parte, Haití es el colero del Grupo C, sin ningún punto.

El encuentro será transmitido por televisión vía DIRECTV Sports. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en esta nota ONLINE de RPP Noticias. El árbitro principal será Gerorgi Kabakov. Lo asistirán Margaritov Martin, Diyan Valkov y el cuarto árbitro será Ivo Mendez.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub 17:

