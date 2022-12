Argentina y Chile empataron 0 a 0 en amistoso por fecha FIFA | Fuente: EFE

Las selecciones de Chile y Argentina no pasaron del empate a cero en el partido amistoso correspondiente a la primera fecha FIFA que se disputó en el Memorial Coliseum de Los Angeles.El duelo, el primero desde el pasado 6 de julio, cuando ambas selecciones se enfrentaron en el partido por el tercer puesto de la Copa América, y que ganó Argentina por 2-1, no dejó más enseñanza futbolística que lo que pudieron ver los dos seleccionadores de cara a la formación de los equipos para el Mundial de Qatar 2022.De ahí que el resultado final de empate sin goles fue justo y dejó a todos contentos, menos a los espectadores, que no superaron la asistencia de los 20.000, todo un golpe para el organizador, el productor musical canadiense Rodger Champagne.La ausencia del Lionel Messi hizo que el partido careciese de interés para los aficionados angelinos, que no se equivocaron, porque el encuentro en realidad no dejó nada destacable en el apartado deportivo y menos cuando en los primeros 15 minutos el árbitro estadounidense Jair Marrufo ya había sacado tres tarjetas amarillas.

Luego el encuentro entró en una fase de toque de balón sin mayor peligro en ninguna de las porterías, lo que hizo que los arqueros Claudio Bravo, que volvía con Chile, y Agustín Marchesín no tuviesen demasiado trabajo.Luego, como ya es habitual en estos partidos amistosos, la entrada de seis jugadores por cada equipo hizo que el encuentro perdiese todo tipo de continuidad con su fútbol y lo único que se mantuvo fue la dureza en el campo por parte de los jugadores de ambos equipos, que tuvieron a 10 amonestados, seis por Argentina y cuatro por Chile. EFE

Argentina: Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel. Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Rodirgo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, y Joaquín Correa. DT: Lionel Scaloni.

Fecha y hora del Argentina vs. Chile

: Claudio Bravo; Oscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas, Alfonso Parot; Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Ángelo Sagal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina vs. Chile se verán la caras el jueves 5 de setiembre. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Los Ángeles Memorial Sports Arena desde las 9:00 p.m. (hora peruana).

Chile vs. Argentina: escenario del partido

