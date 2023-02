Marcelo Bielsa dirige a Leeds United. | Fuente: AFP

El técnico argentino Marcelo Bielsa envió un mensaje al pueblo de Chile luego del empate a cero entre su equipo Leeds United y Sheffield Wednesday, partido válido por la Championship inglesa.

“Soy técnico de fútbol y por esta condición no estoy autorizado, no tengo el poder de hablar sobre cualquier cosa y mi opinión es solo una opinión más. No soy chileno, por lo que me veo obligado a ser prudente”, dijo el exentrenador de la Selección de Chile.

Sin embargo, Bielsa se explayó luego sobre las marchas en el país chileno, que sufre una crisis política y social. “Admiro lo que está haciendo el pueblo chileno. Los ciudadanos normales. Toman la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países, maltratados por sus autoridades”, agregó.

“Entienden que para tener una buena democracia tienen que hacer más que votar. Siempre, todos describen a los chilenos como personas moderadas. Dan un ejemplo de convicción. Son personas sólidas”, culminó.

Leeds, bajo la batuta de Bielsa desde el 2018, se ubica en el tercer puesto de la Championship inglesa tras 14 partidos disputados.

