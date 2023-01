¿Kai Havertz al Chelsea? Frank Lampard lanzó contundente mensaje | Fuente: Twitter

Frank Lampard, entrenador del Chelsea, ha negado que el club londinense haya hecho alguna oferta por el centrocampista del Bayer Leverkusen, Kai Havertz, quien además es pretendido por el poderoso Real Madrid y otros importantes clubes de Europa.

"No, no ha habido ofertas. Obviamente es un jugador top, pero no voy a comentar sobre jugadores de otros equipos. No podemos concentrarnos en eso, así que no hay mucho más que decir. Por ahora todo se mantiene igual", aseguró Frank Lampard en rueda de prensa este miércoles previo al encuentro ante el Manchester City.

El Chelsea ya tiene cerradas para este verano las incorporaciones del delantero del RB Leipizg, Timo Werner, y Del mediapunta del Ajax de Amsterdam, Hakim Ziyech. Pero además, también trabaja en otros nombres y uno de ellos es el lateral zurdo del PSG, Layvin Kurzawa y el volante del Olympique de Marsellla, Boubacar Kamará.

Kai Havertz, de 21 años, se ha convertido en una de las grandes promesas de la Bundesliga esta temporada. El centrocampista, que también puede jugar como extremo, resgistra un total de 41 partidos con su club, ha marcado 16 goles y ha repartido 90 asistencias. Tiene contrato hasta junio del 2022 y está valorado en 100 millones de euros.

Kai Havertz juega como mediocentro ofensivo. | Fuente: Twitter

