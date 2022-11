Frank Lampard compartió vestuario con David Luiz durante su etapa como jugador. | Fuente: AFP/Prensa Arsenal

David Luiz fue anunciado como fichaje del Arsenal poco antes del cierre del libro de pases de la Premier League y su salida no cayó nada bien en los fanáticos del Chelsea. En Inglaterra se comenzó a hablar de que el brasileño habría estado buscando su salida del club 'blue' y por ello habría apelado a realizar una especie de huelga, pero Frank Lampard desmintió todo ese tipo de acusaciones.

El nuevo entrenador del Chelsea señaló que en ningún momento hubo inconvenientes con David Luiz y estuvo hablando con él durante los últimos días. Asimismo, explicó por qué el defensor estuvo ausente en una de las últimas sesiones de práctica pese a pertenecer todavía al plantel.

"No hubo ningún problema con David Luiz, tuvimos conversaciones durante la última semana porque lo conozco bien. El día que no entrenó fue porque lo decidí al estar en medio de este tema, estábamos hablando y era claro para qué lado se iba a inclinar todo. No fue por un castigo o porque hizo huelga, fue simplemente lo que se optó en el momento", dijo.

Además de haber sido su entrenador durante las últimas semanas, Frank Lampard fue compañero de David Luiz en el Chelsea cuando aún era futbolista desde el 2011 hasta el 2014. Juntos lograron el título de la Champions League en el año 2012 y la del Europa League en el 2013.

