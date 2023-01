Renato Tapia en el Celta. | Fuente: EFE

En una gran remontada, el Sevilla ganó 4-3 a Celta de Vigo del volante peruano Renato Tapia en un partido de ida y vuelta. De esta manera, el equipo de Julen Lopetegui aún sigue soñando con el título al ganar en la fecha 30 de LaLiga.

El equipo sevillista se encontró al mejor Celta de la temporada en el primer tiempo. Con una asfixiante presión en campo rival, un sensacional Denis Suárez y otra exhibición de Iago Aspas, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet empequeñeció al Sevilla pese a ser golpeado por Kounde, que en su primera aproximación anotó a los siete minutos.

Necesitaba el conjunto celeste la victoria para mantener vivo su sueño europeo, y en cuatro minutos volteó el marcador con un doblete de Aspas, el primero desde el punto de penalti y el segundo tras superar a Bono en el mano a mano. Denis Suárez mandaba en la medular, pero Fernando igualó con un disparo lejano que se envenenó tras tocar en Aidoo.

Celta, volcado, siguió presionando, dominando, y Brais Méndez, tras otra sensacional asistencia de Denis Suárez, cerró el festival goleador del primer tiempo para dar ventaja a los suyos. Lopetegui se marchó a los vestuarios con rostro serio.Y el guión del choque fue otro en la segunda parte. Los celestes dieron un paso atrás para contragolpear. Grave error. El Sevilla se creció con el balón, y empezó a generar su habitual fútbol. Suso rozó el empate con un tiro cruzado. En el minuto 63, Rakitic no erró. Pudo igualar el equipo gallego, pero Fernando corrigió un error de su defensa para evitar el lanzamiento de Aspas, que tiró muy forzado.El Celta intentó recuperar el control del juego pero un monumental error del central Aidoo en la salida lo condenó porque el Papu Gómez no falló en el mano a mano. Los vigueses pidieron penalti por un codazo de Fernando a Ferreyra (min.81), pero Hernández Hernández no señaló nada. El Sevilla alarga su gran momento, con cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas.

PREVIA

La presencia del internacional mexicano Néstor Araujo es la principal novedad en la lista de convocados que el entrenador del Celta español, Eduardo Coudet, facilitó tras el entrenamiento de este mediodía en la ciudad deportiva Afouteza.El defensa central regresa a la citación a pesar de que todavía no tiene alta médica después de realizar parte de la sesión con sus compañeros, aunque todo apunta a que arrancará como suplente el choque de mañana contra el Sevilla.La baja del colombiano Jeison Murillo, que cumplirá sanción tras ser expulsado ante el Deportivo Alavés, ha obligado a Coudet a forzar el regreso de Araujo, quien hace quince días sufrió una rotura fibrilar en el aductor medio del muslo izquierdo durante un entrenamiento con su selección nacional.El portero costarricense del filial Patrick Sequeira se mantiene en la convocatoria del primer equipo por las lesiones de Rubén Blanco y Sergio Álvarez, quien se pasará todo el curso en blanco al no recuperarse de su grave lesión de rodilla.Emre Mor y Augusto Solari son baja por lesión, mientras que David Costas y Jorge Sáenz siguen sin contar para Coudet tras negarse a abandonar el equipo en el pasado mercado invernal.La convocatoria está formada por: Iván Villar, Hugo Mallo, Araújo, Denis Suárez, Fran Beltrán, Nolito, Iago Aspas, Ferreyra, Tapia, Juncà, Aidoo, Aarón Martín, Kevin Vázquez, Santi Mina, Brais Méndez, Miguel Baeza, Sequeira, Fontán e Iago Domínguez.

¿Cuándo y a qué hora juega Celta vs Sevilla?

Celta vs Sevilla chocarán en duelo vibrante el lunes, 12 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Balaídos. En territorio argentino el reloj marcará las 4:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Celta vs. Sevilla?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe

Celta vs Sevilla: horarios en el mundo

País Hora México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

