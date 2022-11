Borussia Dortmund y Schalke se medirán en la reanudación de la Bundesliga | Fuente: EFE

La Bundesliga pone a rodar nuevamente el balón y con esto el fútbol de la élite de Europa reanuda sus actividades tras el gran impacto que provocó la pandemia del coronavirus, que paralizó casi la totalidad de las competencias durante dos meses.

El sábado 16 de mayo, Alemania tendrá a la primera de las grandes ligas en retornar tras el COVID-19 y será con seis partidos, cinco de ellos en simultáneo (8:30 a.m. hora peruana), donde destacan los duelos de Borussia Dortmund vs. Schalke 04 y RB Leipzig vs. Freiburg, cotejos que podrían apretar las cosas en el primer lugar de la Bundesliga, aguardando por la presentación del líder Bayern Múnich, que visitará el domingo 17 de mayo al Unión Berlín (11:30 a.m. hora peruana).

Bayern (55), Dortmund (51) y Leipzig (50) disputan el título de liga, pero la atención también se enfoca hacia los que pelean por la permanencia. Los tres últimos clasificados son Fortuna (22), Werder Bremen (18) y Paderborn (16), donde los dos de menor puntaje van directo al descenso. El cuadro de Bremen tiene un partido menos, situación que podría darle opción a sumar más unidades, sin embargo, para su choque de reanudación, el lunes 18 de mayo contra Bayern Leverkusen, no contará con Claudio Pizarro, que arrastra una lesión.

Alemania seguirá estrictamente los protocolos de prevención, como jugar a puertas cerradas, llevar mascarillas en el banco de suplentes, evitar escupir, prohibir las celebraciones grupales o darse la mano al momento de un gol. También la organización aceptó la medida propuesta por FIFA de realizar cinco cambios durante un partido, una de las principales novedades en la vuelta del fútbol.

LOS QUE SIGUEN

La Bundesliga acaparará la atención este fin de semana, pero también habrá acción de fútbol en otras competencias. Desde el sábado 16 de mayo también se retoma la Bundesliga 2. La liga de Bielorrusia, que no se detuvo pese a la crisis sanitaria, sigue en curso, pero solo con algunos partidos programados. Así también la Primera División de Islas Feroe, Vietnam o Corea del Sur.

Algunos torneos que ya tienen fecha establecida para retornar son los de Serbia (30 de mayo), Austria (2 de junio), Portugal (4 de junio) o Turquía (12 de junio).

La Ligue 1 y la Eredivisie dieron por finalizadas sus temporadas, pero los principales certámenes desean seguir jugando y manejan fechas tentativas para su vuelta. La Premier League el 8 de junio, La Liga para el 12 de junio y la Serie A desea hacerlo el 13 de junio.

Tras casi dos meses sin actividad, el fútbol poco a poco empieza a rodar sobre el césped, aunque será con muchas diferencias.

SÁBADO 16 DE MAYO

8:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2)

8:30 a.m. Hoffenheim vs. Hertha Berlín (FOX SPORTS 2)

11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Borussia M'Gladbach (ESPN 2)

