X | Fuente: Schalke 04/AFP

Borussia Dortmund y Schalke 04 preparan actualmente lo que el director deportivo del primero de los dos equipos, Sebastian Kehl, ha llamado "el derbi más extraño de la historia" que se jugará a puerta cerrada y precedido de una cuarentena de siete días para los dos equipos."Hemos pasado por semanas excepcionales llenas de incertidumbre. El miércoles la política dio luz verde para reanudar la temporada y el jueves informamos a los jugadores de los nuevos desarrollos y que a partir del sábado estaríamos concentrados en un hotel sin otros huéspedes", dijo Kehl en declaraciones al diario "Bild".Los jugadores están solos en el hotel, que está cerrado para otros huéspedes y no tienen contacto alguno con el mundo exterior. No hay visitas de familiares ni de amigos."Los jugadores lo entienden y saben que de momento sólo pueden moverse en un círculo reducido de personas y que la situación continuará así las próximas seis o siete semanas", explicó Kehl.Varias veces al día se toma la temperatura a los jugadores y desde que se reiniciaron los entrenamientos se realizan test de coronavirus dos veces por semana."Además desde hace un tiempo tenemos una aplicación que los jugadores han instalado en sus teléfonos móviles y a través de la cual se puede consultar en cualquier momento su estado de salud", dijo Kehl."Se buscan anormalidades y síntomas y se documentan en la aplicación. A la primera sospecha de que puede haber una enfermedad el jugador no se puede acercar a sus compañeros. El despliegue es enorme pero hemos aceptado las medidas porque era la única forma de poder volver a jugar", agregó.

De cara al partido del sábado, Kehl lo calificó del "derbi más extraño de la historia" y dijo que el final de la temporada no se impondrá quien tenga la plantilla más fuerte sino el equipo que pueda adaptarse mejor a la nueva situación.El Dortmund, a falta de nueva jornadas, es actualmente segundo a cuatro puntos del líder, el Bayern Múnich.

