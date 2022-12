El alemán puede perderse lo que resta de la temporada. | Fuente: AFP

El delantero Marco Reus puede perderse lo que resta de la Bundesliga, afirmó AS con información del medio alemán Bild. El jugador del Borussia Dortmund no ha podido recuperarse de una lesión a inicios de febrero, por lo que aún no ha regresado a las canchas.

"Se esperaba que Marco Reus (30 años) reapareciera en una semana en el trascendental partido contra el Bayern en Dortmund. Sin embargo, el delantero del Borussia no solamente será baja para ese partido, sino también en este momento está en riesgo que pueda jugar lo que resta de temporada", afirmó el medio español

Asimismo, la lesión de Reus no desaparece, por lo que Borussia Dortmund no podrá contar con él hasta que se recupere. "Una lesión muscular le ha tenido de baja desde el 5 de febrero y podría dejarle fuera de combate en este ejercicio. A pesar de que viene ejercitándose y de que parecía que iba a estar listo en una semana, el medio alemán explica que las molestias persisten y el dolor no cesa, por lo que el delantero continúa limitado", añadió el periódico.

La Bundesliga regresó el fin de semana pasado tras dos meses de para debido a la pandemia de la COVID-19. Borussia Dortmund jugó su primer partido luego del parón deportivo y goleó 4-0 al Schalke 04, quedando a tan solo 4 puntos de Bayern Munich, el cual tiene 58 unidades, en la tabla de posiciones.

Te sugerimos leer