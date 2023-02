Así va la pelea por la Bota de Oro | Fuente: AFP

No hay duda que tendrá final de película. A falta de dos fechas para que concluya la Serie A, la lucha por la Bota de Oro está de candela. Ciro Immobile no solo anotó un hat trick en el triunfo de la Lazio ante Hellas Verona, sino también que sumó su gol número 34. ¿Qué significa esto? Alcanzó al polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, que ya no tiene competencia porque la Bundesliga terminó. Pero esta lucha no es de dos. Hay un futbolista que viene de atrás y busca la remontada. Cristiano Ronaldo, que acaba de ganar su título numero 32 de su carrera deportiva con la camiseta de la Juventus. El delantero portugués marcó un gol en la victoria de la Vecchia Signora ante Sampdoria, pero también se perdió un penal. El travesaño le impidió que la carrera por la Bota de Oro esté más apretada. Por ahora tiene 31 dianas y está a tres de Ciro Immobile. ¿Los alcanzará?

En las próximas dos jornadas, Immobile se verá las caras con el Brescia, ya descendido, y el Nápoles. Lazio, entrenado por Simone Inzaghi, ya seguro de su billete para la próxima Champions League, alcanzó al Atalanta, que empató el viernes con el Milan, en la tercera posición y está a un solo punto de la segunda posición del Inter de Milán.

En tanto a Juventus le falta jugar contra Cagliari y Roma. Mauricio Sarri podría guardar a Cristiano Ronaldo pensando en la reanudación de la Champions League.

Ranking por la 'Bota de Oro'

Pos Jugador Goles Puntos 1 Lewandowski (Bayern) 34 68 2 Immobile (Lazio) 34 68 3 Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 62 4 Werner (RB Leipzig) 28 56 5 Messi (Barcelona) 25 50

Te sugerimos leer