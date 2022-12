Erling Haalad: crack del Dortmund se lesionó tras chocar con el árbitro Tobias Stieler | Fuente: Twitter

El delantero Erling Haaland, del Borussia Dortmund, se lesionó en el clásico alemán contra el Bayern Munich, en un choque fortuito con el árbitro Tobias Stieler. El jugador noruego tuvo que ser sustituido en el minuto 72 e inicialmente no era claro en que momento se había producido la lesión.

"Haaland chocó con el árbitro y se torció la rodilla. Por eso tuvo que salir", dijo después el exjugador noruego Jan Aage Fjortoff en su cuenta de Twitter tras revisar imágenes de televisión.

El entrenador del Dortmund, Lucien Favre, dijo que no creía que la lesión fuera de gravedad. "No creo que vaya a causar baja. Tiene algo en la rodilla pero todavía no sabemos que es", dijo Favre.

Erling Haaland no tuvo una buena tarde ante el Bayern Munich en un partido que el Dortmund perdió en casa por 0-1 y que acerca al club bávaro al título de la Bundesliga.

Erling Haaland no pudo completar todo el partido ante el Bayern Munich. | Fuente: Twitter

