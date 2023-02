Bolivia vs. Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: EFE

Bolivia perdió ante Paraguay en su debut en el Preolímpico Sub 23. Ambas escuadaras se enfrentaron por la segunda fecha del grupo B en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

El primer gol para Paraguay llegó al minuto 45 del encuentro. Sergio Bareiro aprovechó un centro de Enzo Giménez para cabecear a la portería de la 'Verde'. El soberbio remate de cabeza terminó dentro de la izquierda del arco, abriendo el marcador.

El segundo llegó al minuto 88, cuando la defensa boliviana no pudo salir bien desde su cancha y los paraguayos aprovecharon la oportunidad. Matías Espinoza habilitó a Bareiro en el área rival y el delantero simplemente empujó el balón hacia la valla.

Sin embargo, el guardameta boliviano Rubén Cordano atajó un penal de los guaraníes a los 58 minutos. Jesús Medina se acercó para ejecutar el penal. El volante paraguayo pateó el balón al ras de piso, mientras que Cordano se lanzó hacia la derecha de la portería. Sin embargo, las piernas del boliviano salvaron su valla y evitaron el segundo de la 'Albirroja'.

Paraguay venció 2-0 a Bolivia por la segunda jornada del grupo B del Preolímpico Sub 23. La 'Albirroja' suma sus primeros tres puntos en el torneo y se posiciona en el tercer puesto de su serie, pero igualado con Brasil y Uruguay. Por su parte, Bolivia, que recién debuta con este partido, se encuentra al final de la tabla de posiciones con 0 unidades, al igual que su similar de Perú.

Bolivia vs. Paraguay: alineaciones confirmadas

Bolivia: Rubén Cordano; Roberto Fernández, José Carrasco, Jairo Quinteros, Sebastián Reyes; Moisés Villarroel, Jhon García, Rodrigo Cabrera, Henry Vaca, Bruno Miranda; Franz Gonzales.

Paraguay: Miguel Martínez; Enzo Giménez, Saúl Salcedo, Jorge Morel, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Braian Ojeda, Cristian Núñez, Hugo Fernández, Jesús Medina; Sergio Bareiro.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Bolivia vs. Paraguay: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO | Hoy miércoles 22 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Bolivia y 8:00 p.m. en Paraguay), la 'Verde' se enfrentará a la 'Albirroja'. No te pierdas este emocionante encuentro por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Bolivia vs. Paraguay

Miércoles 22 de enero a las 6:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Bolivia y 8:00 p.m. en Paraguay).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

