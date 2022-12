Emiliano Mendez en acción ante la mirada de Exequiel Zeballos | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

En el último minuto del partido, Arsenal de Sarandí le robó un empate a Boca Juniors en La Bombonera en lo que es la primera fecha del Grupo A de la Fase Campeón de la Copa Diego Armando Maradona.

El 'Xeneize', luego de su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre, con un equipo con mayoría de jugadores habitualmente suplentes empató como local 1-1 con Arsenal por el Grupo A.

Faltaba pocos segundos para que el árbitro termine el partido cuando Facundo Pons de Boca Juniors remató a quemarropa desde el lado derecho al centro de la portería tras una asistencia de Lucas Albertengo.

Boca Juniors abrió el marcador al minuto 30 del primer tiempo. Lo anotó Diego González tras aprovechar que le pelota rebotó en la barrera y disparar en primera.

El defensa Carlos Zambrano salió de capitán del equipo xeneize.

Para este encuentro, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dispuso una formación alternativa, ya que el miércoles próximo afrontará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club.

"Confiamos en todos nuestros jugadores. Tienen que aprovechar estos momentos. No hay que dar un centímetro de ventaja en el fútbol argentino. Me molesta no llevarme los tres puntos de la Bombonera", expresó Russo luego de una actuación por debajo de lo esperado del equipo suplente auriazul.

Boca Juniors vs. Arsenal, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Rossi; Emmanuel Más, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Julio Buffarini; Diego González, Leonardo Jara, Agustín Obando, Gonzalo Maroni, Exequiel Zeballos, Franco Soldano.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal; Ignacio Gariglio, FAbio Pereyra, Gastín Suso, Nicolás Castro; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Alejo Antilef; Lucas Albertengo, Jhonatan Candia.

Boca Juniors 1-0 Arsenal: gol del 'Pulpo' González | Fuente: TNT Sports

Boca Juniors1-1 Arsenal: así fue el gol de Facundo Pons | Fuente: TNT Sports

Boca Juniors vs. Arsenal, EN DIRECTO: minuto a minuto

Entran el ruedo. La Copa Diego Maradona del fútbol argentino empezará este fin de semana su segunda fase con nuevos grupos y un atractivo programa de cara a las instancias decisivas. Uno de los primeros en saltar al campo será Boca Juniors que recibe a Arsenal de Sarandí.

Tras clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors no quiere descuidar el torneo local. Al contrario lo toma con seriedad porque quiere salir campeón nuevamente.

Con doce equipos, la nueva ronda por el título se divide en dos grupos que se enfrentarán en una sola rueda de cinco fechas. Los mejores de cada zona irán a una final única que se jugará el 17 de enero, con una plaza a la Copa Libertadores-2021 para el vencedor de ese cotejo.

Sin embargo, buena parte de los aspirantes a la corona quedaron ubicados en el Grupo A, donde se enfrentarán Boca, River, Independiente, Huracán, Argentinos Juniors y Arsenal, mientras que por el Grupo B asoman Atlético Tucumán (el único que ganó los seis partidos previos), San Lorenzo, Colón, Banfield, Gimnasia y Talleres de Córdoba.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs. Arsenal?

Boca Juniors vs. Arsenal chocarán en duelo vibrante el sábado, 12 de diciembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:20 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio La Bombonera. En territorio argentino el partido se iniciará a partir de las 7:20 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Arsenal?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TNT Sports y Fanatiz USA, TyC Sports Internacional en Estados Unidos.

Boca vs. Arsenal: horarios del partido

2:20 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles)

4:20 p.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

5:20 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami, New York

7:20 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

11:20 p.m. España, Francia, Italia

El defensa peruano Carlos Zambrano está concentrado para el partido entre Boca Juniors vs. Arsenal | Fuente: @BocaJrsOficial

