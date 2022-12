Boca Juniors: 'Sebastián Villa no tiene ningún impedimento para jugar'. | Fuente: AFP

Hace unas semanas los clubes argentinos retomaron sus entrenamientos pese a que aún no hay fecha de reanudación del torneo. Por su parte, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, se refirió a un caso en específico: Sebastián Villa, quien fue acusado por parte de su ex pareja por agresión física y psicológica.

El presidente 'xeneize' afirmó que el futbolista está habilitado no solo de asistir a los entrenamientos, sino para disputar partidos oficiales, como los de Copa Libertadores que están próximos a reanudarse en el mes de setiembre.

"Si Miguel Ángel Russo decide que juega, juega. No tiene ningún impedimento", afirmó Ameal en diálogo con TyC Sports, pese a que el caso de Sebastián Villa todavía continúa abierto para la justicia argentina.

Asimismo, agregó: "Alrededor de Villa se creó una situación con el tema de violencia, pero todavía la justicia no determinó si es o no culpable. Y pongamos que sea culpable. Si es así hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena, seguir penando", sostuvo Ameal en una declaración que levantó mucho la polémica.

"Hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolverlo, pero no nos tenemos que adelantar, esperemos que la justicia decida", sostuvo el presidente de Boca Juniors.

En tanto a cómo la pasa el jugador, Ameal agregó para Supefútbol: "Villa está trabajando con el plantel. Nosotros estamos esperando. Les digo con total honestidad, a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema lo podemos resolver. Lo lógico es sancionar y lo que él sabe hacer, que es jugar al fútbol, sacárselo y condenarlo me parece que no es lo mejor”.

