Juan Román Riquelme. | Fuente: AFP

Pese a que en poco más de un mes será su partido de despedida, el nombre de Juan Román Riquelme ha sonado en los últimos días por más motivos dirigenciales que futbolísticos. Las especulaciones lo vincularon a distintas listas para las elecciones de Boca Juniors, pero este jueves, en una entrevista con Fox Sports, el ídolo 'xeneize' aprovechó para deslindarse de todas.

"Me pone contento que los que se están por postular quieran contar conmigo, pero no soy el caballito de batalla de ninguno, el as bajo la manga de ninguno. Hace unos meses daban por hecho que acompañaba a Beraldi, después a Ameal, la semana pasada se dijo otra cosa (que iba con el oficialismo). No pasa nada. El club está por encima de todo", dijo.

"A mí mi viejo me dio la camiseta y me dijo 'vos sos de Boca'. No conozco ningún club que se llama 'Club Atlético Oposición' o 'CA Oficialismo' ni 'CA Verdadero Oficialismo'. Yo soy de Boca. Tenemos que estar todos juntos si queremos a nuestro club de verdad. Me tienen cansado con el 'sos oficialista, sos de la oposición'. Yo soy hincha y amo la camiseta de Boca", agregó.

En ese sentido, Juan Román Riquelme dejó en claro qué debe pasar para ser candidato a la presidencia de Boca Juniors. "Si hay unión, puedo pensar en ser presidente o lo que sea. Nadie es hincha de los candidatos. Creo que podemos estar todos juntos. ¿Angelici qué es? ¿Gribaudo? ¿Beraldi con quién estuvo?Ameal fue vicepresidente de Pompilio con el oficialismo. Entonces pueden estar todos juntos. El club es de los hinchas", finalizó.

Te sugerimos leer