Juan Román Riquelme | Fuente: @La12tuittera

El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme presentó su partido de despedida del fútbol, que se jugará el próximo 12 de diciembre en La Bombonera, estadio del Boca Juniors.Riquelme confirmó que los equipos de su partido de despedida, que se disputará coincidiendo con el 'Día del Hincha de Boca', los formarán por un lado jugadores de la plantilla 'Xeneize' con la que ganó la Copa Libertadores de 2000 y por el otro los que integraron el plantel campeón de la misma competición en 2007, la última que ganó el Boca hasta el momento."Yo solamente quería jugar en Primera y tener que encontrarme con esta situación de poder hacerme un partido después de haberme retirado hace mucho tiempo es maravillosa y tengo que agradecer el cariño que me dan", dijo el también exjugador del Villarreal y del Barcelona.Han pasado cinco años de su retirada, pero Riquelme indicó que trató de alargar "lo que más" pudo su partido de despedida para que su hijo pequeño, Martín, "pueda disfrutar".La celebración del encuentro supone la confirmación de un momento que demandaba desde hace largo tiempo la afición boquense, por lo que se espera una alta afluencia a La Bombonera, en Buenos Aires."Yo soy Riquelme gracias a este club (...). Los hinchas de Boca están locos, no sé por qué les he caído tan bien, pero no tengo dudas de que ese día va a ser muy lindo", afirmó, para luego añadir que debe prepararse físicamente porque a día de hoy no sabe si está "preparado" para volver a la cancha.

'El último diez', como se le conoce, solo confirmó la presencia del entrenador que le hizo debutar en el Boca Juniors, Carlos Bianchi.Aunque no dijo más que ese nombre, de su declaración de que un equipo lo formarán excompañeros suyos de 2000 y el otro los de 2007 se infiere quién puede estar presente en el homenaje.Futbolistas como Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra formaron parte de las dos escuadras.

