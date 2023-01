Lucas Torreira y la posibilidad de ser parte de Boca Juniors. | Fuente: EFE

Una de las metas de Boca Juniors en el mediano plazo es volver a ganar la Copa Libertadores, torneo continental que no levanta desde 2007. Es por ello que Román Riquelme y la directiva del club tienen planeado fichajes para mediados de este año.

En Boca Juniors ya ven en el horizonte sus contrataciones y el nombre de Lucas Torreira, volante uruguayo del Atlético de Madrid, está en la lista. El mediocampista charrúa no logra afianzarse en el club colchonero, por lo que los xeneizes ven viable su contratación, según indica la versión digital del diario Marca.

Para llevar a cabo su fichaje, en Boca Juniors tendrían que conversar directamente con Arsenal, dueño del pase de Lucas Torreira. Su contrato en la tienda 'gunner' va hasta mediados del año 2023.

¿Llegará Lucas Torreira a Boca Juniors este año?

Lucas Torreira llegó al Arsenal a mediados de 2018. | Fuente: AFP

Es más, hace años el internacional con la Selección de Uruguay mostró su interés en llegar a La Bombonera. Es uno de sus deseos a nivel profesional.

"Espero que algún día se dé la posibilidad. Es un sueño que tengo. La verdad que no pierdo la ilusión de jugar allí y vamos a ver qué pasa. Me mantengo positivo hasta que me toque", dijo.

Para el portal Transfermarkt, el también exjugador del Pescara y Sampdoria tiene un valor de 22 millones de euros.

De otro lado, en Boca Juniors vienen de empatar 1-1 con Independiente por la Copa de la Liga Profesional. Este sábado, se enfrentará a Defensa y Justicia.

