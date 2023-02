Marcos Rojo juega de defensa central o lateral izquierdo | Fuente: Boca Juniors

DATO Carlos Zambrano se unió a las prácticas de Boca Juniors el fin de semana tras cumplir con los seis días de aislamiento en Perú.

El defensa argentino Marcos Rojo fue presentado como flamante refuerzo por Boca Juniors, tras dejar el Manchester United. El jugador, dos veces mundialista, cumplió su sueño de jugar por el cuadro xeneize.

"Esto de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina el más grande, uno de los más grandes del mundo. Siempre es lindo. Hablaba con el DT de la forma de juego", dijo Rojo en su presentación oficial en la que estuvieron presentes Chelo Delgado y Jorge Ameal, directivo del cuadro xeneize.

Competencia para Zambrano

Marcos Rojo, que usará la camiseta 6, reveló que tuvo una conversación con el técnico de Boca Juniors. "Tuve la suerte de charlar con Miguel. Me había cruzado con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía. Me dijo que me va a utilizar como central. Está bien, la conozco mucho y me gusta. También lo puedo hacer de lateral", contó Rojo.

El jugador de 30 años, que regresa a su Argentina natal, pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en su primer club, Estudiantes, antes de regresar al United, aunque jugó su último partido con los Diablos Rojos en noviembre de 2019.

El internacional argentino llegó a Old Trafford desde el Sporting de Lisboa en 2014, ganando la FA Cup, la League Cup y la Europa League durante su estancia en el club.

En total, Marcos jugó 122 partidos por el United, marcando dos goles.

"Nos gustaría dar las gracias a Marcos Rojo por su tiempo en el United y desearle la mejor de las suertes para el futuro", tuiteó el club inglés.

.

Te sugerimos leer