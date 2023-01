'Hay que convencer a Mauricio Pochettino para que venga a dirigir a Boca Juniors' | Fuente: EFE

Si bien Gustavo Alfaro aún no abandona Boca Juniors, su salida del club se dará en los próximos días luego que el propio eswtratega informara semanas atrás que no seguirá más en la inticuión. Por ello en tienda xeneize ya buscan un nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo es quien tiene mayor probablidades. Sin embargo para Diego Maradona el técnico ideal sería Mauricio Pochettino.

"Boca tiene que llevar un técnico que juegue y que sienta lo que es Boca. A mí me gustaría Mauricio Pochettino. Hay que llamarlo y convencerlo de que venga a dirigir al equipo más grande del mundo", declaró el "Diez" en una entrevista con el diario Olé.

Ante una posible propuesta que le haga Boca Juniors para que se ponga el buzo xeneize, Maradona dijo que por el momento no le gustaría esa ídea. "No voy a ir a Boca por más que me lo pida porque te repito que no estoy de acuerdo con los que van a manejar el club.Yo quiero que les vaya bien porque soy bostero, pero es difícil cuando tenés a tipos que no tienen idea de lo que es manejar a Boca", agregó.

Mauricio Pochettino actualmente se encuentra sin equipo luego de su salida del Tottenham en noviembre. Aunque la idea del estratega argentino es permanecer en Europa, una oferta tentativa de Boca Juniors, podría animarlo a que llegue a la Bombonera a pesar que las probabilidades sean lejanas.

