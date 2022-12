'Pipa' Benedetto: 'Boca Juniors nunca murió porque es el único que no descendió'. | Fuente: AFP

Para ningún hincha de Boca Juniors será fácil olvidar haber perdido la final de la Copa Libertadores ante River Plate en el 2018. Sin embargo, para Darío Benedetto, si bien fue un resultado doloroso, no fue peor que lo que tuvo que vivir el rival.

"Lo de Madrid fue un golpe duro. Fui un afortunado de poder jugar una final con Boca. Se sufrió mucho, pero había que dar vuelta a la página", explicó el actual jugador del Olympique de Marsella en diálogo con 90 Minutos.

"No es una espina, es una enseñanza que da el fútbol. Ojalá nos volvamos a cruzar y si no que Boca vuelva a jugar una final y la gane", agregó Benedetto, quien luego envió un duro mensaje para el club 'millonario'.

"Mancha es otra cosa, todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber jugado esa final con Boca, aunque la haya perdido. Todos saben lo que es peor. Boca nunca murió porque es el único que no descendió. No va a morir nunca. Siempre va a ser el más grande", precisó el 'Pipa' en referencia a lo que le pasó al rival en el 2011.

Por otra parte, Benedetto detalló que si bien se sentía a gusto en Boca Juniors, decidió aprovechar la oferta del club francés, pero que le ilusionaría volver a vestir la casaquilla 'xeneize'.

"El Mundo Boca nunca me cansó ni me va a cansar. Ya me había acostumbrado al Mundo Boca y a la presión. A los 29 años me vinieron a buscar de Europa. No sé cuantos jugadores se fueron de Argentina a un equipo grande de Europa", agregó el argentino, quien jugó para Boca Juniors entre 2016 y 2019.

