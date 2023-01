Carlos Tévez ha marcado seis goles con Boca Juniors en el presente año. | Fuente: AFP

Carlos Tévez ha dejado en claro su intención de poner fin a su carrera futbolística en Boca Juniors. Sin embargo, el deseo del 'Apache' de retirarse con el club bostero es tal que reveló en una entrevista con TyC Sports que colgaría las botas en caso no siga en el equipo durante la siguiente temporada.

"He soñado con retirarme con la camiseta de Boca Juniors, ojalá sea como la gente y mis hijos quieran verme. No de esta forma, lesionado y sin jugar los últimos. Creo que yo merezco irme de otra manera, tengo ganas de seguir aquí y ojalá así sea. Siento que voy a continuar y, si no, cuelgo los botines", dijo.

Por otro lado, Carlos Tévez habló sobre la presencia de Juan Román Riquelme en Boca Juniors como segundo vicepresidente y destacó su intención de apoyar al club cuando su ayuda es requerida.

"Hace un tiempo hablé con Román, antes de las elecciones, y quedamos en seguir hablando. Lo que hace está muy bien, se involucra cuando la institución más lo necesita. Me veo reflejado porque yo volví de Italia sin pensar en nada y él hizo lo mismo", sentenció.

