Sigue de malas. Con Gianluca Lapadula desde el arranque, Benevento cayó 3-0 ante el Hellas Verona en el Estadio Ciro Vigorito, por la fecha 25 de la Serie A, y sumó dos derrotas consecutivas, además de nueve fechas sin conocer el triunfo.

Davide Faraoni abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo. A los 33', el marcador se alargó por un autogol de Daam Foulon. Y, ya en la segunda parte, a los 49', Kevin Lasagna puso la goleada para sentenciar el encuentro. Gianluca Lapadula fue cambiado a los 75'.

Con este resultado, el equipo de Gianluca Lapadula se ubica en el puesto 26 de la tabla de posiciones, con 25 puntos en 25 partidos. El Hellas Verona, por su parte, escaló a la octava posición con 38 unidades.

En la próxima jornada, Benevento visita al Spezia. La cita es el sábado a las 9:00 am. (hora peruana). Un día después, el equipo de Verona reciberán al Milan, segundo en la tabla de posiciones.

¿Arma maletas?

La Selección Peruana jugará la próxima fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar el 25 y 30 de marzo. Primero, visitará a Bolivia y, cinco días después, recibirá a Venezuela.

Si bien no existe una convocatoria oficial, todo hace indicar que Lapadula será considerado por Ricardo Gareca para ambos encuentros. Aunque no ha jugado nunca en altura, su presencia sería clave, tras la no continuidad de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán.

Benevento vs. Verona: alineaciones confirmadas

Benevento: Lorenzo Montipo; Gaetano Letizia, Luca Caldirola, Kamill Glik, Fabio Depaoli; Perparim Hetermaj, Pasquale Schiattarella, Marco Sau; Roberto Insigne, Artur Ionita, Gianluca Lapadula.

Verona: Marco Silvestri; Giangiacomo Magnani, Koray Günter, Federico Ceccherini; Marco Faraoni, Adrien Tameze, Miguel Veloso, Darko Lazovic; Antonin Barak, Mattia Zaccagni, Kevin Lasagna.

Benevento vs. Hellas Verona, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA

Benevento lleva ocho partidos sin conocer la victoria: ha sumado cuatro empates y cuatro derrotas, y ya es hora de salir de ese mal momento. En la jornada 25 de la Serie A, el equipo de Gianluca Lapadula se enfrenta al Hellas Verona, que le sacó un valioso empate al Juventus.

Para este encuentro existía la duda si arranca o no Gianluca Lapadula, quien salió lesionado del encuentro ante Napoli. El jugador tenía un esguince en el tobillo derecho. El delantero ítalo peruano ha sido convocado para el duelo ante el Hellas Verona.

Benevento está en el puesto 16 con 25 unidades. En tanto, Hellas Verona se ubica en la casilla 9 con 25 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juega Benevento vs. Hellas Verona?

Benevento vs. Hellas Verona chocarán en duelo vibrante el miércoles, 3 de marzo La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2.45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Comunale Ciro Vigorito.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Benevento vs. Hellas Verona?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN Play. El minuto a minuto y todos los detalles lo tendrás en RPP.pe

Horarios del Benevento vs. Hellas Verona de la Serie A

México: 1:45 p.m.

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Paraguay:4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Brasil: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

