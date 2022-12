A Gianluca Lapadula le anularon un gol por posición adelantada | Fuente: EFE

Empate sufrido. Benevento igualó 0-0 con AS Roma en el estadio Ciro Vigorito, partido correspondiente por la fecha 23 de la Serie A. Gianluca Lapadula jugó hasta el minuto 78.

Hasta el pitazo final del partido ante la Roma, el Benevento no dejó de sufrir. No solo se quedó con un hombre menos por la expulsión del polaco Kamil Glik a los 57 minutos, sino también que en los últimos segundos del cotejo, en los descuentos, hubo una jugada que el árbitro tuvo que consultar al VAR para que ver si era penal o no a favor de la visita. El juez cobró falta en la jugada previa y el "uff" de alivio llegó a los pupilos de Filippo Inzaghi, quien también se ganó la roja.

Todo el primer tiempo, Gianluca Lapadula peleó por vencer el arco rival. Al minuto 15, el delantero ítalo-peruano se escapó de su marcador y en el mano a mano del arquero visitante, definió con maestría con un remate de zurda. Aunque el árbitro cobró posición anulada y anuló el gol.

Con este resultado, Benevento sumó 25 puntos y se ubica en el puesto 15. En tanto, la Roma se queda en el tercer lugar aproximándose a cinco puntos del segundo lugar:

Gianluca Lapadula jugó hasta el minuto 78 del Benevento vs. AS Roma | Fuente: EFE | Fotógrafo: efe

Benevento vs. Romas: alineaciones confirmadas

Benevento: Lorenzo Montipo; Federico Barba, Kamil Glik, Daam Foulon, FAbio Depaoli; Nicolás Viola, Pasquale Schiattarella, Perparim Hetemaj, Gianluca Caprari, Artur Ionita; Gianluca Lapadula.

Roma: Pau López; Gianluca Mancini, Federico Fazio, Bruno Peres; Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Benevento vs. AS Roma: MINUTO A MINUTO

Fecha y hora del Benevento vs. AS Roma

Domingo, 21 de febrero.

Lugar

Estadio Ciro Vigorito

