Robert Lewandowski marcó el tercer gol del Bayern Munich ante Lyon por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

No hay equipo más en forma en toda Europa que el Bayern Munich, que, ni siquiera cuando reduce su versión, parece superable para casi nadie, este miércoles el Lyon, por unas individualidades y una pegada imparables, como el desbordante Serge Gnabry, que transformó un inquietante 0-0 en un triunfo indudable hacia la final de la Champions League (0-3) del próximo domingo contra el París Saint Germain en Lisboa.El extremo hizo los dos primeros goles y Robert Lewandowski marcó el tercero, pero no fue el aplastante equipo de cuartos de final. Ni se acercó. Tampoco lo necesitó. No hay límites aparentes para el bloque alemán, que siente una convicción inalterable, con una cantidad tremenda de recursos y un físico afinado, pero hoy por hoy menos determinante que todo el talento que tiene en sus futbolistas.

Doblete de Serge Gnabry durante el Bayern Munich vs. Lyon por la semifinal de la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL A. LOPES

Bayern Munich no venció al Olympique Lyon por preparación física. Ni por una seguridad defensiva que, más bien, fue todo lo contrario. Lo hizo porque dispone en sus jugadores una capacidad tan diversa como incontestable para decidir cualquier partido en cualquier momento, hasta cuando menos se intuye, hasta cuando más dudas desprende, porque también hay veces que no se siente tan inaccesible.Gnabry lo reafirmó este miércoles. Era el minuto 18, cuando su diagonal desmontó toda la estructura diseñada por Rudi García, el técnico del Lyon; desde el lado derecho del ataque alemán hasta el izquierdo, hasta que se perfiló para soltar un zurdazo a la escuadra inalcanzable para Anthony Lopes. Hasta que cambió el encuentro.

Así fue el primer gol de Serge Gnabry durante el Bayern Munich vs. Lyon | Fuente: TFI

Ahí terminó realmente el duelo. Ahí pasó ya bajo control del Bayern (por mucho que se relajó o permitió en el segundo tiempo). Más aún cuando él mismo inició y culminó también el 0-2. Primero condujo, luego abrió al centro por la banda izquierda de Perisic y después llegó al área, oportuno para arreglar el fallido remate de Lewandowski -hasta él falla- y agrandar la distancia. El goleador polaco se rehizo con el 0-3 de cabeza al borde del final. Su decimoquinta diana en la actual edición de la Champions League

PSG será su adversario en la final del domingo en el estadio La Luz. Hasta entonces, el rol de favorito le pertenece. Es su siguiente desafío: Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Mauro Icardi, Verratti... Y un equipo hoy por hoy quizá inigualable en el potencial económico -a la vista está su millonaria inversión de los últimos tiempos-, mucho más reconocible hasta ahora que sus éxitos deportivos en Europa, por el poder que otorga la 'Champions'.

Doblete de Serge Gnabry en la victoria del Bayern Munich ante Lyon por la Champions League | Fuente: Univisión

Incidencias Bayern vs. Lyon

(Con información de EFE)

18' ¡Gooooool de Bayern Munich! Serge Gnabry anotó desde fuera del área a la escuadra izquierda tras asistencia de Joshua Kimmich.

33' ¡Gooooool de Bayern Munich! Serge Gnabry remató con la izquierda desde muy cerca del arco por el lado derecho de la portería.

88' ¡Gooooool de Bayern Munich! Robert Lewandowski marcó el tercero de cabeza.

Robert Lewandowski marcó de cabeza en el Bayern Munich vs. Lyon | Fuente: ESPN

Bayern Munich vs. Lyon, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Bayern Munich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Thiago, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Ivan Perisic; Robert Lewandowski.

Lyon; Anthiny Lopes; Marzal, Marcelo, Jason Denayer; Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Leo Dubois; Karl Toko Ekambi, Memphis Depay.

Bayern Munich vs. Lyon, EN DIRECTO: minuto a minuto

Bayern Munich vs. Lyon por la semifinal de la Champions League | Fuente: AFP/EFE

¿Cuándo y a qué hora juega Bayern Munich vs, Lyon?

Bayern Munich vs. Lyon chocarán en duelo vibrante el miércoles 19 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio José Alvalade.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Bayern Munich vs. Lyon?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del partido lo encontrás en la página web de RPP Noticias.

Horarios en el mundo: Bayern Munich vs. Lyon

País Horario Perú 2:00 p.m Colombia 2:00 p.m México 2:00 p.m Ecuador 2:00 p.m Argentina 4:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m España 9:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m.

Bayern Munich vs. Lyon: alineaciones probales.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies; Thiago, Leon Goretzka, Serge Gnabry; Thomas Müller, Ivan Perisic, Robert Lewandowski

Lyon: Anthony Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Cornet; Aouar, Memphis Depay, Toko Ekambi.

