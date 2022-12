James Rodríguez reveló los motivos por los que se fue de Bayern Munich. | Fuente: AFP

James Rodríguez, actual jugador de Real Madrid, todavía no tiene claro su continuidad en la 'Casa Blanca' y, hasta donde se conoce, no es de mucha consideración en el esquema que planifica Zinedine Zidane.

En medio de este mal momento, el jugador colombiano decidió dar detalles de los motivos que lo alejaron de Bayern Munich, actual campeón de la Bundesliga y finalista de la Champions League, equipo en el que estuvo durante dos temporadas en calidad de cedido.

"Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho", afirmó James Rodríguez en diálogo con el periodista Daniel Habif.

Asimismo, el delantero consideró que una de las razones por las que partió del conjunto 'bávaro' fue la falta de adaptación: "En Alemania solo piensan en el trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba y 'chao', cada uno con su vida", agregó.

"El alemán me costo mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender", precisó el futbolista.

Incluso, también destacó que, si bien conquistó tres títulos junto a Bayern Munich -dos Bundesliga y una Copa de Alemania-, en realidad nunca se acostumbró a vivir en ese país.

"El frío me costó mucho, en Munich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí", expresó el seleccionado colombiano.

Te sugerimos leer