Ousmane Dembélé celebra con sus compañeros tras anotar un gol en el Barcelona vs. Valladolid | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Un gol de Ousmane Dembélé, en el minuto 90, deshizo el embrollo en el que se metió el Barcelona ante el Valladolid y consiguió una victoria que sitúa al equipo de Ronald Koeman a un solo punto del Atlético de Madrid, que es el líder de LaLiga.Fue un triunfo agónico frente a un rival que jugó desde el minuto 79 con diez futbolistas por la expulsión de Plano, pero más allá de eso refuerza la moral de los azulgrana, que necesitaban ganar, pero no jugaron bien frente a un rival con oficio, que resistió hasta que Dembélé cazó un balón y empalmó a la red cuando el partido moría.Es el decimonoveno partido consecutivo de los azulgrana sin perder, un equipo que ha conseguido 40 de los últimos 42 puntos y que ha remontado doce puntos al Atlético de Madrid. Por eso ahora el Barcelona, depende de sí mismo para llevarse el campeonato, y el próximo sábado en Valdebebas, frente al Real Madrid, tiene otra buena ocasión para seguir creyendo.Pero no fue fácil. Al equipo de Koeman se le atragantó el planteamiento de Sergio González. No pudo el Barça desplegarse por las bandas, no dominó el juego, no encontró espacios y no salió del embudo que le plantearon los vallisoletanos.

Javi Sanchez le quita el balón a Lionel Messi durante el Barcelona vs. Valladolid | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Partido duro del Barcelona

Valladolid enredó al Barça en la telaraña central y los azulgrana no tenían espacios y regalaron 45 minutos al rival. Dembélé no era diferencial y por las bandas ni Dest ni Alba podían proyectarse.Los de Sergio González, más allá de crear peligro, tenían el partido donde les convenía, aunque a partir de la media hora, los azulgrana reaccionaron tímidamente.De Jong se incrustó más en la media; Dembelé buscó más la espalda de los centrales y el Barcelona tuvo un par de buenas ocasiones. En la primera Messi se encontró con el cuerpo de un defensa tras la dejada del francés (min. 40), en la segunda, Pedri remató al poste de la meta de Masip (min. 46), en la mejor ocasión de los azulgrana en el primer tiempo.Reaccionó Koeman y jugó de inicio su equipo en la segunda parte con un 4-3-3, en lugar del 3-4-3 del inicio y todo fluyó más. Recuperaba el Barça más rápido, llegaba más fácil y el Valladolid ya no parecía tener tantos recursos para plantar cara, hasta que Lucas Olaza remató al lateral de la red y se abrió la caja de los truenos (min. 57).Tuvo una doble ocasión el Barça con Dembélé y Griezmann (min. 59), reclamó el Valladolid un penalti por mano de Alba (min. 63) y Koeman volvió a cambiar el dibujo con la entrada de Braithwaite, Araujo y Trincao (min. 63).El asedio azulgrana fue en aumento en el último cuarto de hora del partido. A diez del final, el Valladolid se quedó con diez por la expulsión de Óscar Plano y el partido fue un monólogo del Barcelona hasta el final.En el 90, Dembélé, el controvertido francés, salvó a su equipo. Cazó un balón que tocó Araujo y empalmó al palo corto de Masip. Era el 1-0, la victoria, el liderato a un punto, un triunfo para soñar y seguir esperando emociones fuertes de un equipo que parecía desquiciado y que ahora depende de sí mismo para conseguir el doblete. (EFE)

Barcelon 1-0 Valladolid: así fue el gol de Dembelé | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Valladolid: alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Frenkie de Jong, Lenglet; Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi; Griezmann y Dembélé.Valladolid: Masip; Janko, Javi Sánchez, Bruno, Olaza; Óscar Plano, Roque Mesa, Alcaraz, Nacho; Sergi Guardiola y Kenan Kodro.

Barcelona vs. Valladolid: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

LaLiga es el principal objetivo de Barcelona y en la lucha palmo a palmo que sostiene con el Atlético y Real Madrid no se puede permitir dejar ir puntos. Tras la victoria merengue, aguardan por un traspié de los 'colchoneros' para colocarse cada vez más cerca de ellos en la clasificación.

Barcelona, con su goleada sobre la Real Sociedad (1-6) en la jornada 28, enlazó quince victorias y tres empates en sus últimos dieciocho encuentros ligueros y celebró que su capitán Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del club con 768 juegos.

Será un duelo clave ante el Real Valladolid necesitado por alejarse de la zona de descenso, además de ser el cotejo previo al 'Clásico' en el Alfredo Di Stéfano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Valladolid?

Barcelona vs. Valladolid chocarán en duelo vibrante el lunes 5 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Camp Nou.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Valladolid?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports 610 y 1610. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Barcelona vs. Valladolid, horarios en el mundo:

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. España 9:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 p.m.

Barcelona recibe a Real Valladolid por la fecha 29 de LaLiga | Fuente: Barcelona

