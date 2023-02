Ronald Koeman dirigirá su primer Clásico | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Será su primer ‘Clásico’ en los banquillos y como toda histórica rivalidad aguarda mucho del duelo. Ronald Koeman se estrenará en los Barcelona vs. Real Madrid y recibirá en el Camp Nou a un rival con presión encima por sus dos derrotas consecutivas que ha puesto en duda la confianza por su colega, el entrenador Zinedine Zidane.

"Cuando cometes errores, quieres mejorar. No tiene sentido no tener motivación para mañana, para ningún equipo. El Real Madrid tiene experiencia, no espero un Madrid vulnerable, sino que espero lo contrario. Que el Madrid no haya estado a su nivel en los últimos partidos en casa, no quiere decir que venga un equipo de perfil bajo", aseguró en rueda de prensa.

Los merengues cayeron contra el Cádiz por LaLiga y ante Shakhtar Donetsk, dos juegos donde se mostraron con muchas deficiencias defensivas y también falto de ideas ante la adversidad del resultado.

“Es un equipo grande, sabe llevar la presión, y sabe que les toca ganar el partido, pero no creo que les influyan sus derrotas. Seguramente no dejarán tantos espacios como ante Cádiz y Shakhtar. Esperamos un Madrid más compacto, con menos espacios. Es importante ver si Ramos estará o no, es uno de los mejores centrales, tiene personalidad en el campo y puede influir en el partido", opinó Koeman sobre el capitán madridista, quien no está confirmado como titular, pero sí forma parte de la convocatoria.

Barcelona dejó atrás su derrota en LaLiga a manos del Cádiz y se repuso con un 5-1 frente a Ferencváros por la Champions, punto que el holandés pretende sirva como inflexión para mostrarse más solventes.

"Han demostrado mucha ambición y hambre, en todos los partidos. Hemos perdido el último juego (Getafe), queremos reaccionar para dar un paso adelante, para ganar confianza y sobre todo para demostrar que estamos en el buen camino", expresó.

