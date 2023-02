Barcelona celebra tras vencer 3-2 al Betis con gol de Trincao. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Barcelona sumó su sexta victoria liguera consecutiva (2-3) ante el Betis en el Benito Villamarín, donde Leo Messi, que comenzó en el banquillo, enseñó el camino con su impacto habitual y el portugués Francisco Trincao remató la faena en el tramo final.Aunque el Atlético de Madrid tiene el título bastante encarrilado, ni Real Madrid ni Barcelona entonan aún la rendición definitiva. El cuadro de Zinedine Zidane solventó el sábado con apuros su visita al colista Huesca (1-2) y el de Ronald Koeman hizo lo propio este domingo ante un Betis que no había perdido partido alguno en 2021 y que planteó una oposición más que seria, pero acabó por ceder víctima de sus errores e incluso de la mala fortuna.Pendiente del encuentro de la semifinal copera del miércoles, de nuevo en la capital andaluza, pero ante el Sevilla, el técnico neerlandés dejó en el banquillo a hombres importantes como el propio Messi, Pedri o Frenkie de Jong, quien no tardó en entrar por la lesión de tobillo del central uruguayo Ronald Araujo.Barcelona sin Messi es otro. Lo aprovechó el Betis para poner picante con una diana de Borja Iglesias (m.38). Pero la irrupción tras el descanso de Pedri y del argentino después cambió el decorado. La 'Pulga' tardó dos minutos en firmar el empate con un disparo ajustado al palo.

Betis 2-3 Barcelona: así fue el gol de Trincao que le dio la victoria al equipo de Ronald Koeman | Fuente: DirecTV Sports

Sin apenas margen de maniobra, con el Barça lanzado al ritmo de Messi, una de las habituales combinaciones con Jordi Alba acabó con un remate fallido de Antoine Griezmann, pero el balón rebotó en Víctor Ruiz y supuso el 1-2.Ni aún así se rindió el equipo sevillano, que no gana al conjunto catalán en casa en liga desde marzo de 2008. Nabil Fekir reclamó su protagonismo. Se inventó una acción individual cortada en falta por Sergio Busquets ofreció a Víctor Ruiz la revancha y el empate con un cuarto de hora por delante.El técnico chileno Manuel Pellegrini fue a por el partido. No lo dudó. Mandó al campo a otro hombre con clase, Sergio Canales, y el Betis bordeó el triunfo, pero no lo encontró. Al contrario, un error atrás del propio Víctor Ruiz lo aprovechó a la perfección Trincao para sellar una nueva remontada del cuadro barcelonista, que resguarda la segunda plaza liguera empatado con el Real Madrid provisionalmente a siete puntos del Atlético de Madrid, que este lunes recibirá al Celta.

Betis vs, Barcelona: así fue el gol de Lionel Messi | Fuente: DirecTV Sports

Betis vs. Barcelona, alineaciones confirmadas

(Con información de EFE)

Betis: Joel Robles; Álex Moreno, Víctor Ruiz, Aissa Mandi, Emerson; Andrés Guardado, Paul Akouokou, JuanMi, Nabil Fekir, Aitor Ruibal; Borja Iglesias.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Óscar Minguenza, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic, Sergio Busquets, Riqui Puig; Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann.

Betis vs. Barcelona: así fue el gol de Borja Iglesias | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Betis, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA

Barcelona llega al Villamarín en su mejor momento de la temporada, tanto en resultados como en juego, y mide esa progresión en un partido exigente ante el Betis, que también ha encontrado un buen rumbo pero que sufrió una gran decepción el pasado jueves al quedar apeado por el Athletic en los cuartos de la Copa cuando saboreaba estar en semifinales.Todo lo contrario le sucedió al Barcelona, que estaba virtualmente eliminado del torneo en Granada y le dio la vuelta al marcador para meterse en una semifinal que el devolverá el próximo miércoles a la capital andaluza, aunque cambiará de barrio y pasará de Heliópolis a Nervión para medirse al Sevilla.Ambos contendientes del domingo disputaron dos exigentes prórrogas y tendrán calibrar el desgaste de jugadores para montar un 'once' de garantías, aunque en el caso de Betis ya con más tiempo para el descanso al solo mantenerse este curso en laLiga.El equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini afronta su tercer partido seguido en siete días como local, después de que el lunes ganara a Osasuna (1-0) y el jueves perdiera en la tanda de penaltis tras un 1-1 ante el Athletic.Betis está clasificado en séptima posición con treinta puntos, a dos de los puestos europeos que marca la Real Sociedad y ese objetivo es el que se fija el equipo, que para la visita del Barça podría recuperar al meta chileno Claudio Bravo, ausente desde el pasado 19 de enero por su cuarta lesión de la temporada, la tercera muscular, aunque Pellegrini se ha mostrado cauto al respecto.Tras acceder a las semifinales de la Copa del Rey, un Barcelona lanzado en LaLiga, donde acumula una racha de cinco victorias consecutivas, visita el Benito Villamarín para medirse a un rival tocado por su eliminación del torneo del KO en la tanda de penaltis.

Jordi Alba celebra con Ousmane Dembele y Antoine Griezmann | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

Celebración de Griezmann | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Betis: alineaciones probables.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Miranda, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Canales, Fekir; y Loren.Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Griezmann, Dembélé y Messi.

Te sugerimos leer