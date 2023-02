Messi intenta vencer el arco del Osasuna, pero no puede. El título se le escapa de las manos. | Fuente: EFE

Barcelona se despidió de LaLiga de la peor manera, con una derrota en el último partido en casa del curso ante Osasuna (1-2), y ofreciendo una mala imagen frente a un rival que fue mejor, pese a que jugó los últimos 20 minutos con uno menos.El partido de fue el resumen de la temporada. El Barça es muy vulnerable atrás y previsible en ataque y cualquier rival le puede hacer frente con pocas armas.Todas las dudas mostradas por el Barcelona después de que LaLiga regresara, pero también antes, se vieron sobre el Camp Nou. Donde un equipo plano, sin ideas y con la gasolina justa, se despidió del campeonato de la peor manera.Los rivales de los azulgranas tienen demasiado premio con poco. Basta una defensa con tres centrales para taponar el ataque local, dos carrileros con proyección, trabajo en el centro del campo y una buena transición, para acabar con las aspiraciones de los de Quique Setién.Dio sueñoLa imagen del día será, seguramente, la de Arthur Melo abriendo la boca en la grada. Solo Riqui Puig y Ansu Fati pusieron empeño en sacar el partido adelante, también Leo Messi, que fue el que tuvo más cerca el gol en una primera parte de insomnio culé.Y es que, además, Osasuna anotó en su segunda ocasión, en las dos con Jose Arnáiz, un exbarcelonista como protagonista, en la primera detuvo Ter Stegen, en la segunda, batió al meta alemán en el minuto 16 (0-1).El mérito de la acción lo tuvieron la gran acción del carrilero zurdo ecuatoriano Pervis Estupiñan, la falta de contundencia de la defensa local y el remate de Arnáiz.Aun tuvo otra ocasión Moncayola (min. 21), en un remate lejano, pero a partir de entonces, con más empuje que ideas, el partido fue del Barça.

Messi no pudoMessi disparó a la cruceta, una falta servida en el 22, y diez minutos más tarde, también de libre directo, estuvo a punto de anotar.Pero Osasuna (una derrota en los últimos seis partidos), nunca se descompuso. Apretó el Barça, una gran combinación no fue concretada por Messi, tras una buena acción de Sergio Herrera, que se llevó un susto en el 43, después de un remate en propia puerta de Estupiñán.Braithwaite, que lo intentó pero sin suerte, vio cómo el tanto que anotó fue anulado por fuera de juego (min. 47) de Messi, y luego el argentino capitalizó el ataque, con un buen remate que salvó Sergio Herrera (min. 54).En la cuarta falta que tuvo, el argentino dio en la diana y empató el partido (1-1, min. 62), ya con Luis Suárez y Arturo Vidal en el campo.Creyó algo más el Barça y cinco minutos más tarde, Suárez marcó, pero fue anulado nuevamente por fuera de juego. Y a partir del minuto 77, los de Setién jugaron con uno más por expulsión de Enric Gallego y tuvieron más control, aunque no más oportunidades.El día que los azulgranas tenían que ganar para presionar al Real Madrid, ni siquiera fueron capaces de cumplir con su parte del pacto y al final acabaron perdiendo con un gol de Roberto Torres en el minuto 94.

Barcelona vs. Osasuna, EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

90 + 7' Terminó el partido. Barcelona perdió 2-1 ante Osasuna. Real Madrid ganó 2-1 y se coronó campeón de LaLiga.

90 + 6' Disparo de Suárez al palo.

90 +4' ¡GOOOOOL DEL OSASUNA! Marcó Roberto Torres.

90+1' Cambio de Osasuna Ingresó Lato por Estupiñán

90'. El árbitro ha dado 7 minutos adicionales.

89' Tiro de esquina a favor del Barcelona.

85' Cambio en Osasuna. Ingresó Torres por Moncayola.

83' Arturo Vidal cae dentro del área. El árbitro asegura que no pasa nada.

80' Cambio en Barcelona. Ingresó Jordi Alba por Riqui

79' Rehidratación

77' Tarjeta roja para Gallego por un codazo contra Lenglet en la boca.

¡GOOOOL DEL REAL MADRID! Al minuto 77, Karim Benzema marcó el 2-0 a favor del cuadro merengue.

74' Tarjeta amarilla para Junior Firpo por falta a Raúl Navas.

70' Cambio en Osasuna. Ingresó Gallego por Arnáiz.

70' Cambios en Osasuna. Ingresó Barja y entra Adrián.

69' Tarjeta amarilla a Piqué por protestar.

68' Gol anulado a Luis Suárez por estar en posición adelantada.

67' Cambio en Barcelona. Ingresó Busquets por Rakitic.

64' Tarjeta amarilla para Estupiñan.

62' ¡GOOOOL DEL BARCELONA! Anotó Lionel Messi

59' Cambio en Barcelona. Ingresaron Suárez y Arturo Vidal por Semedo y Braithwaite, respectivamente.

57' Tarjeta amarilla para Rakitic.

54' Tarjeta Amarilla para Semedo por falta contra Oier

54' Otra vez intenta Messi, pero arquero está atento a la jugada.

50' Disparo de Messi que se va alto y fuera.

49' Falta de Rakitic contra Arnáiz.

48' Estupiñán sigue causando peligro en el área del Barcelona. Ahora su disparo se va fuera

47' GOL ANULADO AL BARCELONA. Messi estaba en posición adelanta.

* Empezó el segundo tiempo

45+ 4. Se terminó el primer tiempo. Barcelona cae 1-0 ante Osasuna.

45+3' Centro de Messi, pero no genera peligro.

39' Messi insiste dentro del área, pero el arquero del Osasuna lo tapa. Hay tiro de esquina.

35' Volvieron al campo.

33' Rehidratación.

32' Otro disparo de Messi, que no ve puerta.

¡GOOOL DEL REAL MADRID! Benzema marcó al minuto 28 en el Alfredo Di Stéfano y con eso asegurarían el titulo de LaLiga.

22' Disparo de Messi que choca en el palo. Se salvó Osasuna.

20' Estupiñán vuelve a crear peligro en el área del Barcelona. Sacó un centro al área y Piqué logra despejar el balón al tiro de esquina.

16' ¡GOOOOOL DE OSASUNA! Anotó Arnáiz tras un centro de Estupiñán desde línea de fondo. Ter Stegen no llegó al disparo.

12' Lenglet corta una jugada de peligro.

11' Jugada peligrosa contra Ansu Fati cerca del área.

6' Disparo de larga distancia de Arnáiz, pero Ter Stegen logra detener el balón en dos tiempos.

4' Messi reclama falta.

2' Osasuna empezó presionando en el área del Barcelona.

* Empezó el partido.

Barcelona vs. Osasuna: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo, Iván Rakitic, Sergi Roberto, Piqui Puig, Ansu Fati, Lionel Messi, Martin Braithwaite.

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Raúl Navas, DAvid García, Jose Arnaiz, Darko, Iñigo Pérez, Adrián, Aridane, Moncayola, Estupiñan.

Barcelona vs. Osasuna: la previa

En su último partido del certamen en casa, sin depender de sí mismo para optar por el título, el ‘Barza’ no tiene margen de error, ya que necesita ganar sus dos próximos compromisos y que el Real Madrid, a 4 puntos de distancia, consiga sólo 1 punto de los 6 posibles que le restan por disputar.

Luis Suárez, uno de los elementos importantes del plantel, ha señalado que pensar en ganar LaLiga es prácticamente imposible y que su atención debe estar en la Champions League. Algo de lo que se ha desmarcado Quique Setién, el entrenador, afirmando que darán pelea en España hasta el final.

"Puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ya que tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que están por delante y que seguramente han hecho mejor las cosas. Seguiremos peleando hasta el final", aseguró el estratega.

Barcelona vs. Osasuna: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

Casas de apuestas Barcelona Empate Osasuna Inkabet 1.15 8.00 19.00 Doradobet 1.17 8.20 18.00 TeApuesto 1.15 6.25 13.00 Betsson 1.15 8.95 16.50 Betsafe 1.15 8.95 16.50 ApuestaTotal 1.14 7.90 19.00

Para el juego contra Osasuna, existe la posibilidad que Setién apueste por afianzar a un equipo de cara a lo que será la Champions (vuelta de octavos de final contra Nápoli en agosto).

Una de las novedades sería la aparición de Junior Firpo por el sector izquierdo de la defensa para reemplazar a Jordi Alba, quien ha sumado casi todos los minutos den LaLiga desde su reanudación. Los otros que sí no se han perdido un instante de juego desde la vuela son Ter Stegen, Gerard Piqué y el capitán Lionel Messi, quienes se mantendría en el once.

Luis Suárez no inició las acciones en el cotejo pasado, por lo que se espera que ante Osasuna vaya otra vez desde el inicio junto a Messi y Martin Braithwaite, quien tomaría el lugar del lesionado Antoine Griezmann.

ALINEACIONES PROBABLES:

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Lionel Messi; Luis Suárez, Martin Braithwaite.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane Hernández, David García, Pervis Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko Brasanac, Íñigo Pérez; Enric Gallego, Adrián López.

