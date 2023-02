Messi marcó el segundo gol del Barcelona ante Napoli por la Champions League | Fuente: EFE

Barcelona más práctico y con más puntería del curso no dio opciones al Nápoles al que ganó por 3-1 y se clasificó para los cuartos de final de la Champions, ronda en la que le espera el Bayern de Múnich.Fue un partido atípico. Los azulgrana fueron efectivos, pero no efectistas. Supieron jugar sus cartas y anotaron dos goles en las primeras dos aproximaciones al área de Ospina (Lenglet y Messi) con lo que cimentaron su clasificación.Más de cinco meses de espera y una vez que todos los trenes se han escapado, al Barça solo le quedaba la Champions, la Champions y un enorme acto de fe en un escenario vacío, observado por la enorme mirilla de la televisión y en la que todos las emociones, como los sonidos, se multiplican como un eco infinito.Tenía que ser la noche de Leo Messi, en la que todo fluyera, el día de la reivindicación para asestar un golpe o morir, justo cuando el rival de blanco había caído ante el aliado Guardiola, y el Barça no falló, aunque lo hizo con una gestión del partido diferente.Pero ese Barça de las dudas, frágil y sin pegada en la recta final de LaLiga, supo gestionar bien el partido y se transformó. Ante la falta de creatividad, jugar más en transiciones y aprovechar las jugadas a balón parado. En el primer remate sobre la meta de Ospina, a la salida de un saque de esquina, Lenglet se deshizo de Demme y marcó el 1-0 en el minuto 10.Napoli, que en la ida jugó al gato y al ratón, cayó en su propia trampa. Tenía el control, pero el Barça era letal. Sin Busquets ni Arturo Vidal, sancionados; Rakitic hizo de mediocentro, De Jong leyó muy bien el partido y Sergi Roberto cumplió.

Lionel Messi marcó un gol en la victoria del Barcelona ante Napoli | Fuente: beIN Sports

En el segundo remate a puerta, llegó el 2-0 para los azulgrana. Messi, en una acción en la que a trompicones se llevó el balón entre cuatro rivales y remató cayendo a la red en el minuto 23.Siete minutos después, los de Setién podían haber certificado el pase a la fase final de Lisboa. Después de una gran acción colectiva, Messi controló y batió a Ospina, después de un excelente centro de De Jong. El árbitro, previa consulta con el VAR, anuló el 3-0 por mano del diez del Barça.El VAR tuvo que volver a intervenir en una acción de Koulibaly sobre Messi. El argentino se adelantó a la acción del defensa, que golpeó el tobillo del delantero. Luis Suárez transformó el 3-0 en el descuento.Aquí no acabó la historia del primer tiempo. Otro penalti, esta vez de Rakitic a Mertens, permitió a Insigne anotar el 3-1 en el minuto 49 y darle vida a los napolitanos que ya estaban con pocas opciones.En la segunda mitad, el Barça jugó a que no pasara nada y lo consiguió. Mantuvo el balón, no arriesgó y jugó con cabeza. Quien interpretó el partido a la perfección fue Frenkie de Jong, muy bien en el juego al espacio y al primer toque.A veinte minutos para el final, Gattuso miró hacia el banquillo y decidió jugársela. Puso a Politano y a al mexicano Lozano. Más pólvora para forzar al menos un gol.Milik lo consiguió, en el minuto 80, pero en fuera de juego; en el único de los pocos momentos en los que los italianos se acercaron sobre la meta de Ter Stegen. Al final debutó el canterano Monchu y el Barça manejó el balón, tocó y tocó y dejar morir el partido.Messi, derrengado por el esfuerzo y dolorido por el golpe sufrido en el primer tiempo, fue el reflejo del sufrimiento de los azulgrana, que estarán en la fase final de Lisboa, donde le espera el Bayern de Múnich. El cuarto de final se jugará el próximo viernes 14 en la capital lisboeta. (EFE)

Barcelona vs. Napoli: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Iván Rakitic, Lionel Messi; Luis Suárez, Antoine Griezmann.

Nápoli: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Konstantinos Manolas, Mário Rui; Piotr Zielinski, Diego Demme, Fabián Ruiz; Lorenzo Insigne, Dries Mertens, José Callejón.

Barcelona vs. Napoli, EN DIRECTO: minuto a minuto

Barcelona vs. Napoli por la Champions League | Fuente: EFE | Fotógrafo: CESARE ABBATE

Barcelona vs. Napoli: así van las apuestas

Casa de apuestas Barcelona Empate Napoli Doradobet 1.57 4.40 5.80 inkabet 1.53 4.40 5.75 Apuesta Total 1.53 4.33 5.80 Betsafe 1.56 4.50 5.95 Te Apuesto 1.35 5.00 5.50 Betsson 1.56 4.50 5.95

Fecha y hora del Barcelona vs. Napoli

Barcelona vs. Napoli se verán la caras el sábado, 8 de agosto. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Camp Nou desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO el Barcelona vs. Napoli

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN y FOX SPORTS en Latinoamérica, con excepción de México (Sky Sports). Todos los detalles de este partidazo lo tendrás en la página web de RPP.pe

Barcelona vs. Napoli: horario en el mundo

País Horario Canal Perú 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Colombia 2:00 p.m FOX Sports, ESPN México 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Ecuador 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Argentina 4:00 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:00 p.m. FOX Sports, ESPN Uruguay 4:00 p.m FOX Sports, ESPN España 9:00 p.m. Movistar Partidazo y Mitele Plus

