Lionel Messi anotó el gol de la victoria del Barcelona ante Levante por LaLiga Santander | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Un balón de oxígeno con el sello de Lionel Messi en el minuto 76 dio un triunfo balsámico al Barcelona contra el Levante (1-0), un premio a la persistencia de los locales que no convencieron ante un rival que luchó hasta el final en el Camp Nou.El Barça puso fin a dos derrotas consecutivas. Era un partido decisivo y no falló, pero su juego no convenció y sufrió para sumar los tres puntos ante un equipo que le arrebató el balón tras el tanto de Messi y que, en los últimos minutos, puso el miedo en el cuerpo de los azulgrana.El argentino salvó al Barça. Quizá no está en su mejor momento, pero sigue siendo decisivo. También en un Barcelona triste, sin confianza en su juego y con el algunos jugadores siendo la sombra de lo que deberían ser.Pese a los últimos resultados, el Barça no inició el encuentro con ganas de reivindicarse. Su rival, en cambio, tenía las ideas claras. Consciente de que no podría discutirle la posesión a su contendiente, los jugadores de Paco López sabían muy bien qué hacer en los pocos momentos que tuvieron el balón.Gozaba de libertad Dani Gómez en ataque y de sus botas llegó la ocasión más clara del Levante en el primer tiempo (min.15). El delantero de Alcorcón, desde la mediapunta, conectó con Melero que filtró un pase en profundidad que Jorge de Frutos no supo definir ante Ter Stegen, que salvó el primero con la rodilla.Despertó el Barça antes del descanso o por lo menos lo intentó, si bien el ritmo del balón seguía siendo pastoso. Fue entonces cuando Aitor se erigió en el salvador para el Levante.

Rechazó primero un cabezazo de Griezmann a centro de Messi que Lenglet no pudo conectar a puerta vacía; escupió una volea envenenada de Jordi Alba; y se lució con un tiro potente a bocajarro de Antoine tras completar una jugada trenzada de Messi.

Ronald Araujo disputa el balón con Dani Gomez durante el Barcelona vs. Levante | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Poco premio para un Barcelona un tanto desfigurado en el primer tiempo que se ordenó en ataque en la reanudación. Braithawaite fijó a los centrales como '9', mientras que Messi, Coutinho y Griezmann se situaban por detrás.Barça presionaba arriba con más intensidad y el Levante no salía de su propio campo. Pese a ser más incisivo, le faltaba pegada en los últimos metros. Griezmann, Messi y Coutinho lo probaban sin suerte.

Barça insistía e insistía, pero aguantaba el chaparrón el Levante. Aitor aguantó en el primer palo con un disparo seco de Messi, y Braithwaite, solo, remató incomprensiblemente desviado un cabezazo tras un saque de esquina.El premio a la perseverancia azulgrana llegó en el minuto 76. Lucharon por un balón Griezmann y Braithawaite. El balón cayó a De Jong que, con tiempo para pensar, encontró en profundidad a Messi. Esta vez al argentino no falló y cruzando el balón con la zurda para superar, al fin, a Aitor.El Levante no había dicho la última palabra. Le arrebató el balón al Barça y buscó el gol en el último cuarto de hora. Morales generó peligro por la banda derecha y su rival pedía la hora. Los visitantes lo intentaron con dos saques de esquina y tuvieron una última ocasión con un disparo de Son que paró Ter Stegen. El Barça respira, de momento, y se sitúa a nueve puntos del Atlético de Madrid. (EFE)

Así fue el gol de Lionel Messi | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Levante, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araujo, Sergiño Dest; Frenkie de Jong, Sergio Busquets; Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Lionel Messi; Martin Braithwaite.

Levante: Aitor Fernández; Coke, Sergio Postigo, Ruben Vezo, Carlos Clerc; Jorge de Frutos, Nikola Vukcevic, Mickael Malsa, Gonzalo Melero; Dani Gómez, Roger Marti.

Barcelona vs. Levante, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA

A doce puntos del líder tras caer derrotado ante el Cádiz el fin de semana pasado, Barcelona debe sobreponerse de la decepción por la goleada encajada hace dos días ante la Juventus con la que cedió el liderato de su grupo en la Champions League.

Así llegan para recibir a un Levante que le propinó una goleada a Getafe en la jornada anterior y está fuera de zona de descenso, lo que deja un panorama imprevisible en el Camp Nou.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Levante?

Barcelona vs. Levante chocarán en duelo vibrante el domingo 13 de diciembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Camp Nou.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Levante?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610, 683 y 1610). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Barcelona vs. Levante horarios en el mundo:

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 1:00 p.m.. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. España 10:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 p.m.

Barcelona recibe a Levante por la fecha 13 de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

Barcelona vs. Levante: alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Konrad o Coutinho; Braithwaite.

Levante: Aitor; Coke o Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Rochina, Vukcevic, Malsa o Melero, De Frutos, Roger, Dani Gómez.

