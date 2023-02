Barcelona llegó nuevamente al segundo lugar de LaLiga. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Enric Fontcuberta

Barcelona sigue en lo suyo de la mano de Ronald Koeman. Derrotó este jueves por 5-2 al Getafe en el Estadio Camp Nou por la fecha 32 de LaLiga Santander.

Getafe, que había empatado la pasada jornada ante el Real Madrid y que nunca ha ganado en el Camp Nou, volvió a irse de vacío de Barcelona tras hacer el pasillo por el título copero al conjunto de Koeman.El argentino, que a los 3' ya mandó un balón al larguero, no perdonó a los 8' y aunque el Getafe respondió rápidamente con un autogol del francés Clement Lenglet (12'), otra acción de mala fortuna y falta de entendimiento entre el marroquí Soufiane Chakla y el meta David Soria (28') devolvió el mando al Barcelona.Messi completó su doblete poco después de la media hora (33') que parecía guiar una victoria plácida. Pero la visita no se rindió. José Bordalás movió peones y un penalti decretado por el VAR del uruguayo Ronald Araújo sobre Enes Unal.El turco no perdonó y su equipo entraba de nuevo en el partido. Quedaban poco más de veinte minutos y el Barcelona empezaba a no pasarlo bien. Para su fortuna, una nueva asistencia de Messi, en el saque de esquina, permitió al propio Araújo (87') acabar con los apuros y sentenciar un choque que se había complicado más de la cuenta. El francés Antoine Griezmann puso el broche en la prolongación al transformar un penalti cometido por Chakla sobre él mismo. (EFE)

Este fue el 2-1 del Barcelona ante el Getafe en Camp Nou. | Fuente: beIN Sports

Lionel Messi anotó el 1-0 de Barcelona ante Getafe | Fuente: ELEVEN

BARCELONA VS. GETAFE: ASÍ JUGARON:

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Clément Lenglet; Jordi Alba; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Antoine Griezman, Pedri, Lionel Messi.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Sofian Chakla, Chema Rodríguez; Damián Suárez, Nemanka Maksimovic, Carles Aleñá, Marc Cucurella; Takefusa Kubo, Ángel Rodríguez.

Barcelona vs. Getafe: transmisión minuto a minuto

PREVIA

Barcelona regresa a la competición regular por todo lo alto, tras haber firmado una exhibición en la Cartuja de Sevilla ante el Athletic Club para levantar la 31ª Copa del Rey de la historia azulgrana y, de paso, conseguir también el primer título de la era Koeman desde que llegó el pasado verano al frente del banquillo. No obstante, Getafe no se la pondrá facil.

Barcelona vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Para seguir en la lucha por el título, Ronald Koeman podrá seguir contando con el defensa Gerard Piqué, que completó con normalidad la final ante el Athletic una vez recuperado de sus molestias en la rodilla derecha que arrastraba desde noviembre.Así pues, si sale con un sistema de juego 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros, lo más probable es que Koeman apueste por una línea de zagueros formada por el propio Piqué junto a Clement Lenglet y Óscar Mingueza, dejando los laterales para Sergiño Dest en la derecha y Jordi Alba en la izquierda.El centro del campo del Barcelona lo ocuparán los habituales Sergio Busquets, Pedri González y Frenkie de Jong, mientras que la delantera estará formada por la dupla entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, aunque también podría salir de inicio Ousmane Dembélé.En la parcela ofensiva, previsiblemente será baja el ariete Martin Braithwaite, que sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el entrenamiento de este martes. Se trata de una ausencia que se suma a las de Philippe Coutinho y Ansu Fati, ambos atacantes lesionados de larga duración, y también del portero suplente Neto Murara.

¿Dónde ver el Barcelona frente al Getafe por TV?

Lo ves vía ESPN 2, ESPN Play y Movistar LaLiga. Además, la web de RPP te llevará todos las incidencias, goles y mejores jugadas.

(Con información de EFE)

