Lionel Messi marcó un doblete ante Alavés y es el 'pichichi' de LaLiga | Fuente: EFE

Barcelona cerró su participación en LaLiga con una goleada sobre el Alavés (0-5) en la que marcaron Luis Suárez, Nelson Semedo, Ansu Fati y Lionel Messi por partida doble, para culminar el curso con tres puntos frente a un equipo que no se jugaba nada.El cuadro azulgrana encarriló el choque en la primera parte con un tanto de Ansu Fati a los 24 minutos después de rematar dentro del área pequeña una asistencia de Messi. Después, en el 34, el argentino culminó un contragolpe para hacer el 0-2 y en el 44 Luis Suárez, de cabeza, marcó el 0-3.En la segunda parte, Semedo aprovechó una asistencia de Riqui Puig para subir el 0-4 al marcador y Messi, de nuevo, a los 75 minutos, cerró la cuenta con un remate a bote pronto a centro de Jordi Alba.

Lionel Messi marcó su gol 25 en la temporada de LaLiga y se convirtiría el el 'pichichi', pero debe esperar el partido del campeón Real Madrid para ver si Karim Benzema lo alcanza. El francés tiene 21 dianas.

Barcelona vs. Deportivo Alavés | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Revive el minuto a minuto del Barcelona vs Alavés.

90+4' Terminó el partido. Barcelona goleó 5-0 a Alavés en la última jornada de LaLiga, que tiene como campeón al Real Madrid y como goleador a Lionel Messi.

90' El árbitro da cuatro minutos adicionales.

89' Ufff se salvó Alavés. Remate cruzado de Braithwaite al arco. Luis Suárez también intenta pegarle el balón pero no llega.

85' Lionel Messi es el goleador de LaLiga con 25 goles. Benzema tiene 21.

82' Cabezazo de Joselu dentro del área, pero el árbitro cobra posición adelantada de Neto.

78' Volvieron a la cancha. Barcelona vence 5-0 a Alavés

78' Cambio en Barcelona. Ingresó Braithwaite por Ansu Fati.

76' Rehidratación

74' ¡GOOOOOL DEL BARCELONA! Lionel Messi marca el quinto de los azulgranas y es el 'pichichi' de LaLiga

67' Posición adelantada de Edgar Méndez tras pase en profundida de Luis Rioja.

64' Cambio en Alavés. Ingresó Abdallahi por Camarasa

58' Cambio en Alavés. Ingresó Fejsa por Manu

58' Cambio de Barcelona. Ingresó De Jong por Busquets.

57' ¡GOOOOL DE BARCELONA! Remate cruzado de Nelson Semedo tras un pase de Riqui Puig

52' Posición adelantada de Ansu Fati.

50' Cambio en Barcelona. Ingresó Semedo por Lenglet, que sale por lesión .

47' Lenglet se queja de una molestia en la ingle.

* Empezó el segundo tiempo

45' Terminó el primer tiempo. Barcelona 3-0 al Alavés

43' ¡GOOOOL DEL BARCELONA! Anotó Luis Suárez de cabeza tras centro perfecto de Alba, que recibió el balón de Messi.

40' Ufff se salvó Alavés. Centro perfecto de Lionel Messi, cabeza de Arturo Vidal y el arquero Roberto Jiménez logra ahogar el grito de gol.

33' ¡GOOOOL DEL BARCELONA! Anotó Lionel Messi tras jugada previa de Ansu Fati y Riqui Puig.

30' Tiempo de rehidratación.

27' La que se perdió Luis Suárez. Pase en profundidad de Riqui Puig, Luis Suárez ingresa al área a velocidad y el uruguayo falló en el mano a mano.

23' ¡GOOOOL DEL BARCELONA! Anotó Ansu Fati tras asistencia de Lionel Messi

16' Otra vez el palo impide que Barcelona celebre. Esta vez fue el disparo de Lionel Messi.

12' Arturo Vidal se mandó con una volea, el balón choca en el travesaño y se va fuera.

10' Disparo cruzado de Ansu Fati. El balón se va fuera del campo.

3' Ufff se salvó Alavés. Riqui Puig sacó un fuerte remate desde fuera del àrea. La pelota se estrella en el travesaño y se va fuera.

* Empezó el partido.

Barcelona vs. Deportivo Alavés, alienaciones confirmadas:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Vidal; Messi, Suárez y Ansu Fati.

Deportivo Alavés: Roberto; Martín, Magallán, Laguardia, Marín; Edgar, Manu, Camarasa, Burke; Lucas y Joselu.

LA PREVIA

Barcelona vs. Deportivo Alavés chocan hoy en el Estadio de Mendizorroza por la fecha 38 de LaLiga Santander. Con Lionel Messi a la cabeza en busca de acabar como 'pichichi', el partido se EN VIVO y EN DIRECTO se disputará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

El compromiso que cierra la temporada liguera del ‘Barza’, no define algo en cuanto a sus objetivos colectivos. Real Madrid ya se hizo del título y los azulgranas tienen seguro el segundo lugar, situación similar a la de su rival, que ya completó la campaña alejándose de la pelea del descenso.

Por definir sí queda el tema del goleador del certamen, donde Lionel Messi va en la cima con 23 anotaciones, dos más que el merengue Karim Benzema.

Tras este juego, el objetivo estará apuntado hacia la Champions League, donde el 8 de agosto se medirán al Nápoli para resolver la llave de octavos de final, único torneo donde podrían ganar un título en la temporada.

Sin embargo, no será un compromiso con habituales nombres. Quique Setién ha citado solo a 16 futbolistas, de los cuales cuatro son de la filial y además tres son porteros. Bajas por lesión son los franceses Samuel Umtiti y Antoine Griezmann (además de la de larga duración de Ousmane Dembélé) y por sanción de Gerard Piqué, Ivan Rakitic y Junior Firpo.

En la convocatoria ha quedado fuera Arthur Melo, que no cuenta para el técnico desde que firmó por el Juventus, y por contra han entrado Ronald Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati, que no podrán estar con el filial en el partido de 'play off' de ascenso a Segunda A que el Barcelona B jugará también este domingo ante el Valladolid Promesas en Málaga.

Para el Deportivo Alavés, ganar al Barcelona siempre es una motivación, por lo que los albiazules, liberados tras conseguir la permanencia la pasada jornada, intentarán concluir con victoria una temporada que se complicó tras el confinamiento.

ALINEACIONES PROBABLES:

Barcelona: Neto; Nélson Semedo, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Riqui Puig, Lionel Messi; Ansu Fati, Luis Suárez.

Deportivo Alavés: Aritz Castro; Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Lisandro Magallán, Adrián Marín; Manu García, Ljubomir Fejsa, Pere Pons; Borja Sainz, José Luis Rodríguez, Lucas Pérez.

