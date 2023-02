Lionel Messi celebra tras la victoria del Barcelona ante Betis por LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Barcelona se impuso 5-2 al Betis en la 9ª jornada de LaLiga, rescatado por un doblete de Leo Messi que empezó en el banquillo el partido.

El francés Ousmane Dembélé abrió el marcador de disparo cruzado (22), Toni Sanabria empató (45+2), Antoine Griezmann puso el 2-1 a puerta vacía a pase de Leo Messi (48), que rubricó el 3-1 de penal (61).

Loren Morón hizo el 3-2 (72), pero Messi se encargó de hacer el 4-2 por la escuadra (80) y Pedri marcó el 5-2 (89) para cerrar la victoria ante un Betis, que acabó con diez por la expulsión de Aissa Mandi (59).

El técnico Ronald Koeman decidió dar descanso a Messi de entrada, tras la serie de seis exigentes partidos en apenas 19 días, apostando por Griezmann, Ansu Fati y Ousmane Dembélé en ataque.

Pero, en el descanso con un 1-1 en el marcador, el técnico azulgrana daría entrada al capitán para relanzar el encuentro.

Hasta la pausa, el Barcelona había tenido el control del encuentro ante un Betis que probaba a sorprender al contraataque.

El Barça se acercaba al área rival, pero sin llegar a transformar pese a las numerosas ocasiones de Griezmann (5, 11), hasta que apareció Dembélé.

El extremo francés soltó un disparo cruzado que puso el 1-0 (22).

Poco después, Ansu Fati era derribado en el área en una acción de penal, que lanzó Griezmann sin éxito (33), para desesperación del delantero francés.

El Betis no le perdió la cara al partido y antes de la pausa logró equilibrar el encuentro cuando Toni Sanabria remató en el punto de penal para hacer el 1-1 (45+2).

Antoine Griezmann celebra con Lionel Messi | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Messi cambia el partido

A la vuelta del descanso, salió Messi para cambiar el partido, poniendo de entrada un balón franco a Griezmann para que hiciera el 2-1 a puerta vacía (47).

El francés volvía a sonreír y el Barça también empujado por su capitán, aunque el Betis seguía probando a salir rápido cada vez que robaba, para encontrarse con la buena actuación del portero Marc-André Ter Stegen.

Animado, el Barça amplió su cuenta cuando un disparo de Dembélé lo sacó Aissa Mandi con la mano bajo los palos, en un nuevo penal, que esta vez no falló Messi (61).

El Betis se quedó con diez con la expulsión de Mandi, pero siguió atacando hasta que Loren Morón (72) puso el 3-2 poniendo algo nervioso al Barça, al que volvió a tranquilizar Messi con un cuarto tanto (80) por la escuadra.

El argentino conseguía así su primer tanto en jugada, tras una racha de cinco goles de penal.

La ventaja se hacía ya larga para el Betis, que con uno menos ya sólo pudo aguantar los últimos minutos, viendo cómo el joven Pedri hacía un quinto tanto (89).

Barcelona consiguió acabar con esta victoria con una racha de cuatro partidos sin ganar en el campeonato español. (AFP)

Barcelona vs. Real Betis, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Ansu Fati, Osumane Dembélé y Antoine Griezmann.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Aissa Mandi, Marc Bartra, Álex Moreno; Willian Carvalho, Guido Rodríguez, Sergio Canales; Joaquín, Cristian Tello; Antonio Sababria.

Barcelona 4-2 Real Betis: así fue el gol segundo gol de Messi | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona 2-0 Betis: así fue el gol de Griezmann | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona 1-0 Real Betis: así fue el de Bembélé | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Real Betis, EN DIRECTO: minuto a minuto

PREVIA

Barcelona y Betis se enfrentan en un duelo en el que los azulgranas no tienen excusas tras sumar sólo dos puntos de los últimos doce en LaLiga y al que los del chileno Manuel Pellegrini llegan con la ambición de dar continuidad a su juego y a su mejor versión.Los del holandés Ronald Koeman, sin margen para encadenar el que sería el quinto tropiezo consecutivo en la competición liguera, reciben a un conjunto bético que, tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, lograron frente al Elche un triunfo de reafirmación en la idea de fútbol de Pellegrini.Los azulgranas no ganan en LaLiga desde el 1 de octubre, cuando golearon al Celta a domicilio (0-3), desde entonces acumulan una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con sendos empates (1-1 contra el Sevilla y otro 1-1 ante el Alavés) al principio y al final de este ciclo, y dos derrotas entre medias ante dos equipos madrileños: el Getafe (1-0) y Real Madrid (1-3).Aunque su juego ha sido, por momentos, bastante mejor que esos resultados y durante ese período también han sumado tres victorias en tres partidos en la Champions League, el Barza necesita como agua de mayo una victoria convincente en el torneo doméstico para no alejarse más de la parte alta de la tabla.

Barcelona en LaLiga. | Fuente: AFP

Y es que el equipo azulgrana es ahora mismo duodécimo en la clasificación, a 9 puntos del líder, la Real Sociedad, y a 8 del eterno rival, el Real Madrid, aunque con dos y un partido menos, respectivamente.Sin los lesionados Samuel Umtiti, Ronald Araujo y Philippe Coutinho, la buena noticia para Koeman es la recuperación del meta Marc-André ter Stegen, que reapareció con una gran actuación el pasado miércoles en Champions, tras tres meses de baja por una operación de rodilla y que mañana debutará esta temporada en LaLiga.En pleno debate sobre el momento de forma y la motivación de Leo Messi, el entrenador del Barcelona volverá a apostar por su once tipo, en el que seguramente vuelva a ver pocas variaciones.(Con información de EFE)

Barcelona vs. Betis: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; y Ansu Fati.

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Cristian Tello; y Tonny Sanabria.

