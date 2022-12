Antoine Griezmann anotó dos veces ante Betis. | Fuente: AFP

Barcelona remontó y goleó 5-2 este domingo al Betis en su primer partido de la temporada en el Camp Nou gracias a la buena actuación de un inspirado Antoine Griezmann.

El astro francés, fichado del Atlético de Madrid este verano boreal por 120 millones de euros, tenía toda la responsabilidad del ataque sobre sus espaldas debido a las bajas por lesión del argentino Lionel Messi y del uruguayo Luis Suárez.

La misión no le asustó, y además de ofrecer una asistencia, marcó los dos primeros goles de los suyos (41, 50). El canterano Carles Pérez (56), Jordi Alba (60) y el chileno Arturo Vidal (77) fueron los otros goleadores azulgranas.

En el Betis, el francés Nabil Fekir, su fichaje estrella para esta temporada, se estrenó en partido oficial con la camiseta verdiblanca (15) y Lorenzo 'Loren' Morón hizo el segundo (79).

De esta manera, Barcelona se recuperó tras caer en la primera jornada liguera contra el Athletic de Bilbao (1-0).

(Con información de AFP)

Barcelona vs. Betis: alineaciones confirmadas:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Loren, Fekir y Tello.

Barcelona vs. Betis: la previa

Todo lo que no sea una victoria azulgrana, o puntuar para el Betis, en el partido en el Camp Nou va a tener un calado negativo en alguno de los dos equipos, cuando LaLiga no ha hecho más que empezar y las elevadísimas exigencias llevan a las entidades vivir cada tropiezo como una catástrofe.Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por 1-0 en el último minuto, y se presenta para el partido contra el Betis sin a penas delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suáez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscula y cinco semanas de baja. Tampoco podrá contar con Lionel Messi, que no está al 100%. Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial, si al final opta por dejar a Messi en el banquillo en el arranque del partido, para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.

El Betis de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', con pasado azulgrana al formar parte del cuerpo técnico del fallecido Tito Vilanova y del argentino 'Tata' Martino, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante el Valladolid (1-2) con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou.

