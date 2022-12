Gerard Piqué chocó con Ángel Correa en el Barcelona vs. Atlético por LaLiga. | Fuente: Movistar+

Gerard Piqué fue titular este sábado en el partido que Barcelona sostuvo frente al Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano por la jornada 10 de LaLiga Santander. Sin embargo, el defensa no pudo hacer mucho para evitar la derrota culé y, para colmo, no terminó el cotejo por un golpe.

Y es que a los 58', Gerard Piqué chocó con el delantero Ángel Correa del Atlético y el zaguero central del Barcelona llevó la peor parte. En las imágenes de transmisión se pudo ver cómo su rodilla derecha quedó trabada. Tuvo que ser reemplazado y se pensó lo peor, pero el club catalán emitió un comunicado para calmar a los hinchas.

"Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión", fue lo que indicó Barcelona a través de su cuenta oficial en Twitter.

Así fue la lesión de Gerard Piqué

Gerard Piqué y el fuerte golpe que sufrió en el Barcelona vs. Atlético de Madrid. | Fuente: beIN Sports / EFE

No obstante, lo dicho por el club no se limita únicamente a lo ocurrido al ex defensor del Manchester United. "Sergi Roberto tiene una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión", añade.

Con la derrota, el primer equipo del Barcelona marcha en el décimo lugar de LaLiga Santander con solo 11 puntos, a nueve unidades del sorprendente líder Real Sociedad.

