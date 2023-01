Barcelona vs. Atlético de Madrid por la fecha 33 de LaLiga | Fuente: EFE

El título de LaLiga parece que se aleja cada día para el Barcelona. El cuadro azulgrana empató, el tercero en los últimos cuatro partidos, esta vez 2-2 ante el Atlético de Madrid (3º). Lionel Messi anotó el gol 700 de su carrera, pero no alcanzó para quedarse con la victoria.

Desde el arranque FC Barcelona estuvo presionando por abrir el marcador e intentó ante un Atlético de Madrid que también salió a la ofensiva. Por lo que ambos tuvieron ocasiones de gol durante los primeros minutos.

De hecho, en uno de los intentos en el área rival, Lionel Messi fue el encargado de ejecutar un tiro de esquina que luego abriría el marcador. El delantero argentino lo ejecutó muy cerrado y, en un intento por despejarla, Diego Costa cometió autogol.

Sin embargo, no pasaría demasiado tiempo para el empate a través del momento más insólito del partido. Se cometió una falta en el área chica contra Ferreira Carrasco y Diego Costa, el que cometió el autogol, fue el elegido para ejecutarlo. SIn embargo, lo falló ante la atajada de Ter Stegen.

Pero la alegría del arquero culé no duraría demasiado, pues el VAR revisó el penal e indicó al árbitro que el golero se adelantó antes del disparo de Costa. Con esto, el penal tuvo que volver a ser ejecutado y Simeone decidió que debería ejecutarlo Saúl, quien finalmente empató el marcador en el 18'.

Los minutos restantes ambos equipos presionaron. Sin embargo, los de Quique Setién se mostraban mucho más frustrados por haber perdido la ventaja al haberse ejecutado dos penales. Por su parte, Atlético de Madrid decidió aguantarlo en campo propio.

Sin embargo, una vez iniciado el segundo tiempo, los de Simeone se encargaron de continuar atacando sobre todo con un Ferreira Carrasco que continuaba desequilibrando al conjunto local.

Por su parte, los 'azulgrana' continuaron intentando y se volvieron a aventajar en el marcador tras una falta contra Semedo, por lo que se cobró un penal en favor de los locales.

El encargado de ejecutarlo en el 50' fue Lionel Messi quien fue asertivo al picar la pelota despacio y de esta forma llegó a su gol número 700 en su carrera futbolística.

Sin embargo la alegría no les duraría demasiado, ya que otra vez se sentenciaría la máxima sanción esta vez en favor del equipo visitante tras una falta de Semedo.

El encargado de ejecutarlo fue Saul, nuevamente, quien con su izquierda marcó final de 2-2. Con este resultado, FC Barcelona volvió a perder dos puntos claves y suma 70 puntos, uno menos que Real Madrid, quien tiene un partido pendiente.

Minuto a minuto:

1' INICIO DEL PARTIDO entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou.

2' Se acercó Luis Suárez con peligrosidad y disparó, pero quedó desviado.

3' Cayó Jordi Alba en campo contrario. Llorente pide tiro de esquina pero el árbitro marca saque de meta.

6' Tiro libre para Atlético de Madrid, lo ejecutará Carrasco.

6' ¡UUUUUF! Tras el tiro libre, José María Giménez casi llega a pegarle con la punta del pie pero la pelota le pasó muy cerca. Se salva FC Barcelona.

8' Rakitic intentó de larga distancia en diagonal pero Oblak, recostado, logra atajar su disparo.

11' ¡GOOOOL! Tras un tiro libre muy cerrado de Lionel Messi, Diego Costa quiso despejarla pero convirtió gol en contra muy cerca de la línea de gol.

14' Ferreira Carrasco se desprendió por la banda derecha y al adentrarse en el área chica quiso pegarle en diagonal. Arturo Vidal lo pateó y el árbitro cobró penal.

16' ¡FALLÓ! Diego Costa ejecutó desde los doce pasos y atajó Ter Stegen.

17' ¡VAR! El árbitro recibe la indicación de que Ter Stegen se adelantó, sacó el pie de la línea de gol previo al disparo. El árbitro le cobró amarilla al arquero culé y va Saúl a ejecutar nuevamente el penal.

18' ¡GOOOOL! Saúl disparó con la izquierda hacia su palo derecho y consiguió el empate.

22' Lionel Messi casi pone el segundo colocándola al ángulo en diagonal. La pelota rozó el poste.

29' Jordi Alba se asoció con Messi, quien le pegó de larga distancia pero desviado.

30' Pausa de rehidratación.

35' Sigue intentando FC Barcelona que se mantiene en campo rival. Para Atlético de Madrid se complica recuperar la pelota, se mantiene en defensiva.

40' Falta sobre Riqui Puig y será tiro libre para Barcelona, cerca del arco. Lo ejecutará Lionel Messi.

41' ¡CASI! Lionel Messi le pegó por arriba de la barrera. Oblak lo sacá con la mano por encima del travesaño. Tiro de esquina para Barcelona.

42' Tiro libre cerrado de Lionel Messi, la despejó Diego Costa.

45' Se adicionan cuatro minutos más.

47' Ferreira Carrasco se hace del balón y entra al área chica de Barcelona, lo obstruye Gerard Piqué. Será tiro de esquina para Atlético de Madrid.

49' Fin del primer tiempo.

46' Inicio del segundo tiempo.

48' ¡PENAL! Felipe llegó tarde y toca a Semedo en el área chica. Lo ejecutará Messi.

49' ¡GOOOOL! Lionel Messi picó la pelota despacio. Llegó a su gol número 700.

50' Intentó Diego Costa pero le pegó desviado.

57' Lionel Messi le juega largo a Riqui Puig, pero sale a cortar Oblak.

61' ¡PENAL! Semedo comete falta con la rodilla sobre el pie de Ferreira Carrasco en el área chica.

62' ¡GOOOOL! Saúl le pegó con la izquierda hacia su palo derecho y consiguió el empate.

69' Cambio en Atlético de Madrid. Sale Marcos Llorente por Joao Félix.

70' Barcelona intenta profundizar pero casi todo Atlético está en campo propio.

70' Se asoció Semedo con Messi, quien se apoyó hacia atrás con Vidal, pero el chileno le pegó desviado por encima del travesaño.

76' Sergi Roberto intetó por izquierda pero no consiguió

82' Jordi Alba intenta con la derecha y juega con Ansu Fati, pero no logró asociarse

87' La buscó Alvaro Morata, recién ingresado, pero no logró concretar. Mayor posesión de balón continúa para el equipo de Quique Setién.

90' Barcelona intenta con Semedo llegando por derecha, Piqué sube hasta el área.

90' Se adicionaron cuatro minutos.

93' Falta sobre Ansu Fati. Tiro libre para FC Barcelona.

94' Fin del partido. FC Barcelona empató ante Atlético de Madrid por 2-2.

Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Barcelona: Terd Stegen; N. Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iván Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig, Luis Suárez, Lionel Messi.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, JM. Giménez, Felipe Almeida, Lodi; Marcos Llorente, Thomas, Saúl, Ferreira Carrasco, Diego Costa, Correa

LA PREVIA

Tras dejarse cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que desafía al conjunto azulgrana más que al equipo rojiblanco, instalado en la tercera posición que ha fijado ya como objetivo prioritario, pero ante un escenario en el que nunca ha ganado Diego Simeone.Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas en la entidad azulgrana.Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Leo Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

Para este partido estará habilitado el volante brasileño Arthur, que tras fichar por el Juventus, jugará con el Barza hasta el final de las competiciones de la temporada.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

Casa de apuesta Barcelona Empate Atlético de Madrid Doradobet 1.88 3.65 4.50 Inkabet 1.85 3.50 4.40 Te apuesto 1.83 3.40 4.10 Apuesta Total 1.86 3.53 4.30 Betsson 1.88 3.55 4.30

El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. Y las sensaciones no son buenas. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse LaLiga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.Para el Atlético es el mejor momento de la temporada... Y el peor rival de Simeone. Al optimismo de sus cuatro triunfos consecutivos, de una reacción contundente frente a las dudas con las que se marchó al parón por la covid-19 y de una tercera posición hoy indiscutible, porque incluso tiene el margen de error de aquí hasta el final del curso hasta de una derrota que le otorga su distancia de cuatro puntos respecto al Sevilla, cuarto, contrapone unos precedentes en el Camp Nou que alientan casi todo lo contrario.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Llorente, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Diego Costa.

Te sugerimos leer