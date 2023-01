Barcelona visita el San Mamés por la fecha 2 de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Leo Messi amargó el debut de Marcelino García Toral como entrenador del Athletic con un partido descomunal, una actuación de las que acostumbraba más en años anteriores, con dos goles, dos disparos al palo y la gestación del primero de los tantos del 2-3 con el que el Barcelona ganó en San Mamés y que marcó Pedri.Athletic abrió el marcador con un tanto, a la contra, de Iñaki Williams, y lo cerró con un buen disparo de Iker Muniain.El encuentro del 'crack argentino', bien acompañado por Pedri González, Ousmane Dembélé, Frenki De Jong y hasta por Antoine Griezmann, dejó en nada el fulgurante arranque del Athletic, que se adelantó en el minuto 3 y para el 6 ya podía ganar por 2-0.No fue así. Reaccionó el Barça para ponerse a siete puntos del liderato, Messi tomó cartas en el asunto y el Athletic, que se queda noveno en la tabla, deberá mejor con el nuevo técnico.

Arrancó el partido a mil por hora y sacando ya provecho el Athletic del fútbol vertical con balón que promete la llegada de Marcelino. No se había cumplido el tercer minuto de juego y Raúl García encontró, con un gran pase, la contra de Williams. El veloz delantero local definió bien ante Ter Stegen tras salir de su propio campo y regatear a Lenglet en área.

Así fue el primer gol de Messi en la victoria del Barcelona ante Athletic Club | Fuente: DirecTV Sports

Después de los primeros minutos de buen arranque del equipo local, Barcelona fue adquiriendo sitio y ritmo y empezaba a acercarse a un Simón espléndido bajo palos pero penoso en las salidas.Dest abrió el fuego azulgrana con una gran combinación colectiva, Dembelé midió a Simón en la portería y Messi le buscó las cosquillas en un balón muy pasado al que no acabó de ir, en el que se confiaron también Yuri e Iñigo y que De Jong, al que Messi había visto la cabalgada para el desmarque, devolvió la pelota al área para que Pedri, ante la sorpresa de Nuñez, empatase.A partir de hay un monólogo visitante, con numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador. Lo intentaron Alba y Dembélé, bien respondidos por Simón, pero ya no perdonó Messi en la segunda salida en falso del meta internacional.Messi buscó a Pedri, Simón abandonó la portería precipitadamente y el canario cedió con una preciosa pisada a la estrella argentina para que batiese la desguarnecida meta local.Sendos disparos de Muniain y Williams en el área, todavía con 0-1 y bloqueados por Dest y Ter Stegen, y un centro de Capa que no encontró rematador, antes del 1-2, completó el bagaje ofensivo local en la primera parte.

Segundo tiempo

Comenzó de nuevo mejor el Athletic la segunda mitad, con tres llegadas en las que amenazó el empate a dos. Una volea desde la frontal de Vencedor, un remate forzado de Williams en el primero y otro de Raúl en el segundo que no se esperaba.Pero el que dio fue otra vez el Barça y, claro, otra vez Messi. Que avisó dos veces antes. Primero, marcando en un ajustado fuera de juego y, posteriormente, con un gran disparo desde la frontal que se estrelló en el palo, muy cerca de la escuadra.En la tercera, en un disparo similar pero al borde del área pequeña, ya no perdonó el de Rosario. Que volvió a insistir en el palo en otro disparo que parecía gol.Pudo volver a marcar Messi, pero quien lo hizo fue el otro capitán, Muniain, aunque ya en el minuto 90 y con poco tiempo para empatar, con un buen disparo desde la frontal. (EFE)

Barcelona 1-1 Athletic Club: así fue el gol de Pedri | Fuente: DirecTV Sports

Barcelona vs. Athletic Club, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Lionel Messi.

Athletic Club: Unai Simón; Oscar De Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Unai Vencedor, Mikel Vesga; Iker Muniain, Ander Capa; Iñaki Williams, Raúl García.

Barcelona vs. Athletic Club EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Barcelona visita a Athletic Club por la fecha 2 de LaLiga 2020-21 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club chocarán en duelo vibrante el miércoles 6 de enero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio San Mamés.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Athletic Club?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610, 683 y 1610). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Barcelona vs. Athletic Club, horarios en el mundo:

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 1:00 p.m.. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. España 10:00 p.m. Uruguay 5:30 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 p.m.

