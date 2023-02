Barcelona vs. Alavés | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

Antoine Griezmann enmendó un error de Neto Murara que le costó un gol al Barcelona, pero el equipo azulgrana no pudo ganar a un Alavés que acabó con 10 jugadores y logró sumar un punto (1-1) en la octava jornada de LaLiga Santander gracias a la inspiración de Fernando Pacheco en los minutos finales.Luis Rioja adelantó a los albiazules al aprovechar una falta de entendimiento entre el guardameta barcelonista y Gerard Piqué, pero en la segunda mitad los cambios mejoraron a los visitantes y Antoine Griezmann igualó la contienda justo después de que el Alavés se quedara con diez jugadores por la expulsión de Jota Peleteiro.El Barça empujó y apretó a los de Pablo Machín, pero se encontró con un colosal portero albiazul, que evitó que los de Ronald Koeman se llevaran los tres puntos en un partido muy intenso, que le funcionó mejor al Alavés en el once contra once.El duelo comenzó con un Barça dominador, pero sin profundidad, que se encontró con un Alavés bien armado. La primera ocasión de gol de la noche la tuvo Ansu Fati en el minuto 13, pero cruzó demasiado el balón tras un extraordinario pase de Clément Lenglet. Pero no fue la única.Los locales respondieron con un contragolpe magistral, pero Édgar Méndez llegó muy justo en su carrera y no pudo colocar un disparo raso que rechazó Neto.

Antoine Griezmann anotó el gol del empate entre Barcelona vs. Alavés | Fuente: beINSports

Mientras el Barcelona protagonizaba posesiones interminables, los alavesistas no renunciaban al ataque e incluso gozaron de más saques de esquina que su rival en la primera media hora.El Alavés insistía en su energía defensiva y tuvo premio. Una falta de entendimiento entre Gerard Piqué y el guardameta Neto permitió la recuperación de Luis Rioja, que marcó a placer el primer tanto del encuentro, con el que se estrenaba en Primera División como goleador.En el minuto 63 llegó el momento clave del partido. El árbitro expulsó a Jota Peleteiro por doble amarilla y en la jugada posterior Antoine Griezmann recogió un rechace y resolvió con maestría ante la salida de Fernando Pacheco, que estuvo sensacional y evitó un segundo gol del Barcelona de forma consecutiva.Desde este punto de inflexión, el Barça se volcó sobre los dominios alavesistas con Ansu Fati y Pedri González como estiletes.Fueron muchos los minutos de monólogo del Barcelona, que incrustó al Alavés en su portería, pero se encontró con un extraordinario Fernando Pacheco, que volvió a salvar un punto para su equipo.

Gol de Luis Rioja ante Barcelona | Fuente: beIN SPORTS

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

(Con información de EFE)

FC Barcelona: Neto Murara; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé, Ansu Fati; Lionel Messi.

Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte, Edgar Mendez, Tomás Piña, Rodrigo Battaglia, Jota; Luis Rioja, Deyverson.

Alavés vs. Barcelona, EN DIRECTO: minuto a minuto

Barcelona vs. Alavés | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Alavés?

Real Madrid vs. Alavés chocarán en duelo vibrante el sábado 31 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Alavés?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Barcelona vs. Alavés horarios en el mundo:

País Fecha Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 4:00 p.m. México 3:00 p.m. España 10:00 p.m.

