Los jugadores del Barcelona celebran tras golear 5-1 al Avalés | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Un doblete de Leo Messi, que ha anotado en las últimas cinco jornadas y ya suma 15, otro doblete de Francisco Trincao, que suma tres goles en dos partidos, y un tanto de Junior Firpo le permitieron al Barcelona lograr este sábado una cómoda victoria ante el Alavés (5-1), en un partido en el que Ronald Koeman pensó en el partido de 'Champions' del próximo martes ante el PSG.Es la séptima victoria consecutiva de los barcelonistas, que firmaron un buen partido, pese a que les costó abrir el marcador, y tuvieron algunas dudas cuando el Alavés descontó con el 2-1.Hasta la media hora todo le sonrió a los vitorianos. Messi estaba fallón, Trincao no desbordaba, Riqui era muy previsible y el trabajo físico de Ilaix y de Griezmann no era suficiente.Sin embargo, en una buena acción de Mingueza, cada vez más suelto en el lateral derecho, aprovechando las bajas de Sergi Roberto y de Dest, el balón llegó a Ilaix que cedió a Trincao. El portugués, que no se había estrenado en LaLiga desde su llegada al Barça, empalmó en el minuto 29 para el 1-0 y anotar su segundo gol consecutivo, después del conseguido ante el Betis hace una semana.Abierta la lata, el Barça se sintió liberado y empezó a jugar mejor. Con un pase al espacio, a la espalda de los centrales de Busquets, Griezmann se encontró solo ante Pacheco, el francés no acertó, pero el rechace lo capturó Messi para anotar el 2-0, un tanto que fue anulado por el VAR, en una acción nada clara.

Barcelona 4-1 Alavés: así fue el gol de Messi | Fuente: ESPN

Los goles de Messi

Al borde del descanso, Messi lo arregló, con un disparo seco que dio en un palo y entró por el otro. El 2-0 parecía finiquitar el partido y Koeman volvió a pensar en el PSG, quitó del campo a Busquets, puso a Umtiti y desplazó a De Jong al centro del campo.En el inicio del segundo tiempo, Lucas Pérez tuvo la oportunidad de meter a su equipo en el partido y no acertó; pero Luis Rioja, que había entrado por Iñigo Córdoba, puso el 2-1 en el 57.Fue un error en el pase de Ilaix Moriba que aprovechó Rioja, en una carrera de 30 metros en la que superó a los centrales y batió a ter Stegen para volver a abrir el partido.El Barça no se puso nervioso pese a lo apretado del marcador. Trincao tuvo el 3-1 en el 62, pero Pacheco estuvo muy bien; Messi desperdició otra en el 64, también Griezmann, en el 66, después de un gran pase del argentino.Y a un cuarto de hora para el final, Trincao puso el 3-1 para respirar; después Messi marcó un golazo un minuto después (75) y Junior Firpo cerró el partido. Parece que el Barça llega a la Champions, con buenas sensaciones. ( EFE)

Barcelona 2-0 Alavés: así fue el gol de Lionel Messi | Fuente: ESPN

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Oscar Mingueza, Frenkie De Jong, Clement Lenglet, Junior Firpo; Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Riqui Puig; Pedri; Lionel Messi, Trincao, Antoine Griezmann.

Alavés: Fernando Pacheco; Martín Aguirregabiria, Alberto Rodríguez, Florian Lejeune, Rubén Duarte; Edgar Méndez, Rodrigo Battaglia, Tomás Pina, Iñigo Córdoba; Lucas Pérez, Joselu.

Barcelona 1-0 Alavés: así fue el gol de Trincao | Fuente: ESPN

Barcelona vs. Alavés EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Barcelona recibe a Alavés por la jornada 23 de LaLiga Santander | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

PREVIA

En Barcelona acuden al duelo con Alavés tocados después de la derrota del miércoles en el Sánchez Pizjuán (2-0) ante Sevilla por la Copa del Rey. Si quieren acceder a la final copera, tendránque remontar en la vuelta, de aquí a tres semanas. Antes de ese duelo, se medirán al PSG en la Champions League y tendrán varios compromisos ligueros de por medio.

La defensa culé sigue siendo la línea más castigada con Gerard Piqué, Ronald Araujo y Sergi Roberto aún en la enfermería. Por su parte, el volante Miralem Pjanic y los delanteros Philippe Coutinho y Ansu Fati también están lesionados.Sin embargo, Ronald Koeman en Barcelona podría recuperar al lateral Sergiño Dest y al delantero Martin Braithwaite para enfrentarse al Alavés. Llevan entrenándose con el grupo desde el jueves pero, aunque entren en la convocatoria, lo más probable es que el técnico no arriesgue con ninguno de los dos y, sobre todo, en el caso de Dest.El jugador estadounidense está llamado a ser titular el martes que viene frente al PSG, en la ida de octavos de final de la Champions. Puesto que arrastró molestias musculares en el muslo derecho, Koeman se curará en salud y repetirá con el canterano Óscar Mingueza en el lateral derecho.Le acompañará Jordi Alba en el carril izquierdo y, en la pareja de centrales, Clement Lenglet y Samuel Umtiti, que seguirá en el once a pesar de sus errores defensivos frente al Sevilla.

Barcelona vs. Alavés: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi, Dembélé y Griezmann.

Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Méndez, García, Pina, Rioja; Pérez y Joselu.

Barcelona vs. Alavés: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona contra Alavés por LaLiga?

Este partido lo ves por ESPN y Movistar LaLiga (en España). La web de RPP te llevará las mejores incidencias, mejores jugadas y todos los goles en Camp Nou.

(Con información de EFE)

